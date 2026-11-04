"Мені болить": Злата Огнєвіч виправдалась за лайку через конфлікт на Борщагівці

Українська співачка Злата Огнєвіч, як обматюкала конфлікт на Петропавлівській Борщагівці, прокоментувала свою реакцію. За словами артистки, вона завжди емоційно реагує на новини і може невірно трактувати інформацію.

Співачка виправдалась і зазначила, що зараз багато дезінформації і на емоціях їй непросто її відрізнити. Про це Огнєвіч написала на своїй сторінці у Threads.

Знаменитість наголосила, що почула думку оточуючих і зробила певні висновки.

Огнєвіч пояснила свої емоції щодо сутичок під Києвом

Українці накинулись на співачку після того, як вона відреагувала на конфлікт у будинку Нацгвардії на Петропавлівській Борщагівці. У мережі Злата не стала приховувати емоцій та перейшла на нецензурні слова – артистка закликала зупинити це свавілля.

На думку користувачів мережі, Огнєвіч зробила поспішні висновки та не розібралась у ситуації, що сталася.

Згодом артистка виправдалась і заявила, що завжди знайдуться ті, кого вона не влаштовує. Співачка наголосила, що поважає себе, а бажання судити — залишається проблемою тих, хто судить.

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"Мати свою думку – це розкіш, а ще більша розкіш – її висловлювати. Завжди знайдуться ті, кого вона не влаштовує. Я поважаю себе за багато крутих вчинків, знаю їм ціну і живу достойно. А бажання судити завжди залишається проблемою тих, хто судить", — написала Огнєвіч.

Після цього Злата заговорила, що надто емоційно реагує на те, що відбувається в Україні, і іноді може невірно трактувати інформацію.

"Я живу в Україні і мені болить за все, що відбувається. Я емоційно реагую на новини і можу невірно трактувати інформацію, багато дезінформації і на емоціях непросто її відрізнити", — сказала співачка.

Вона наголосила, що її вчинки, позиція та діяльність направлені на те, щоб допомагати військовим. Також Злата згадала бійців "Азову", яких також завжди підтримує.

Зрештою, зірка зробила певні висновки і додала, що тепер спрямовуватиме енергію на боротьбу проти ворога.

"Мої вчинки, позиція, діяльність направлені на те, щоб допомагати та підтримувати військових, ви це знаєте і бачите. Я також завжди підтримую Азовців, як і нещодавно на великому благодійному заході. Ваші думки почула та зробила висновки. Спрямовуємо енергію на єднання та боротьбу проти ворога", — підкреслила Огнєвіч.

Огнєвіч пояснила свої емоції щодо сутичок під Києвом Фото: Threads

Конфлікт на Петропавлівській Борщагівці — що відомо

2 листопада з'явились відео, як на Петропавлівській Борщагівці жінка в одязі лікарки кричала й ставала на коліна перед правоохоронцями, говорячи, що слід негайно зайти у певний будинок та врятувати там 40 викрадених людей.

Зазначалось, що в однієї людини нібито зламаний хребет, а ще один чоловік загинув.

На місці інциденту зібрався натовп і прибув командувач НГУ Олександр Півненко і глава ОП Кирило Буданов.

Як виявилось, будинок — пункт тимчасово дислокації Нацгвардії, у якому перебували мобілізовані та колишні втікачі у СЗЧ.

Чотирьох чоловіків вивели та хотіли відвести в лікарню, але натовп почав бійку, заблокував автобус, закидав військових яйцями та застосував балони з газом.

Зрештою, люди розійшлись, а правоохоронці почали з'ясовувати, що сталось насправді.

3 листопада Буданов повідомив про затримання Валентини Молодої, яка видавала себе за лікарку швидкої та влаштувала заколот на Петропавлівській Борщагівці.

Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження за фактом перевищення службових повноважень. Наразі усі обставини з’ясовуються.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Злата Огнєвіч відверто розповіла про один із найскладніших періодів у своєму житті. Вона зізналася, що колись переживала настільки глибоку кризу, що навіть думала про самогубство.

Також співачка спростувала чутки про конфлікт із Тіною Кароль. Артистка запевнила, що між ними ніколи не було ворожнечі чи закулісної боротьби.

До слова, нещодавно знаменитість зачарувала своїх шанувальників стильним луком. Вона прогулялась по Києву в образі "жінки-кішки".