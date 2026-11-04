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Звезда "Поймать Кайдаша" получил травму прямо на сцене (фото)

Григорий Бакланов получил травму во время спектакля
Григорий Бакланов | Фото: Instagram

Украинский актёр и звезда нового фильма "Довженко" Григорий Бакланов получил серьёзную травму на сцене во время спектакля "Город".

2 ноября Григорий был на гастролях во Львове. Он выступал во Львовском театре оперы и балета. Бакланов танцевал на сцене, но в какой-то момент резко упал и схватился за колено.

Григорий Бакланов упал на сцене

Как впоследствии выяснилось, у артиста выскочило колено. Поэтому Григорию пришлось обратиться к врачам за помощью. Звезда сериала "Поймать Кайдаша" показал кадры, как выходил из травмпункта и хромал. По словам Бакланова, врачи посоветовали ему отдохнуть.

Более того, актер пошутил, обратившись к поклонникам и поблагодарив их за то, что они снимают его в сторис во время спектакля, ведь благодаря этому медики смогли понять, что именно с ним произошло.

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Григорий Бакланов
Григорий Бакланов получил травму во время спектакля
Фото: Instagram

"Огромное спасибо за ваши сторис. Сейчас врач благодаря вам посмотрел сериал "Город". И смог точно сказать, что нужно делать. Отдохнуть", — отметил Григорий.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, Бакланов в эксклюзивном интервью Фокусу прокомментировал скандал с коллегой по съемочной площадке Тарасом Цимбалюком.