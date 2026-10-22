Звезда "Поймать Кайдаша" рассекретил новые отношения: кто его избранница

В 2024 году украинский актёр, звезда сериала "Поймать Кайдаша" Григорий Бакланов расстался с Анастасией Цимбалару. Недавно знаменитость впервые заговорил о новых отношениях и раскрыл подробности о своей возлюбленной.

С новой избранницей Бакланов начал встречаться сразу после развода. Об этом он рассказал в интервью Маричке Падалко.

Что известно о новых отношениях Бакланова

С Цимбалару актер расстался весной 2024 года. По словам Бакланова, именно тогда он начал встречаться с новой возлюбленной. Пара вместе уже два года. Они познакомились не в соцсети, а в реальной жизни.

Кинозвезда считает, что в новых отношениях он и его избранница относятся друг к другу очень серьезно.

"Счастье — это быть дома с семьёй. Когда ты хочешь побыть дома и отдохнуть", — заявил Бакланов.

Бакланов показал свою новую возлюбленную Фото: Instagram

Кроме того, актер признался, что с Цимбалару им удалось сохранить хорошие и теплые отношения. Актрисы даже некоторое время играли вместе в спектакле.

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Личная жизнь Бакланова

В 2011 году Бакланов познакомился с Цимбалару. Официально они начали встречаться в 2015 году. Позже, в 2018 году, Григорий сделал Анастасии предложение в Париже на фоне Эйфелевой башни.

В сентябре 2021 года актеры сыграли свадьбу. Однако в марте 2024 года звездная пара объявила о разводе. Причину Бакланов и Цимбалару не назвали, но отметили, что они расстались без скандалов и остались в дружеских отношениях. После развода Бакланов завязал новый роман, но свою избранницу он пока скрывает.

Бакланов и Цимбалару Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Анастасия Цимбалару впервые рассказала о разводе с мужем, актёром Григорием Баклановым. Она также объяснила, почему они с Григорием были вместе более 10 лет, но не спешили официально пожениться.

Впоследствии актриса призналась, что её сердце сейчас влюблено, хотя раньше она сосредоточивалась на саморазвитии и пробовала новые практики.

Кроме того, Анастасия Цимбалару призналась, что у неё проблемы со здоровьем и она планирует операцию.