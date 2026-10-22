Зірка "Спіймати Кайдаша" розсекретив нові стосунки: хто його обраниця

У 2024 році український актор, зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Григорій Бакланов розлучився з Анастасією Цимбалару. Нещодавно знаменитість вперше заговорив про нові стосунки та розкрив подробиці про свою кохану.

З новою обраницею Бакланов почав зустрічатися одразу після розлучення. Про це він розповів в інтерв’ю Марічці Падалко.

Що відомо про нові стосунки Бакланова

Із Цимбалару актор розлучився навесні 2024 року. За словами Бакланова, саме тоді він почав спілкуватись із новою коханою. Пара разом вже два роки. Вони познайомились не у соцмережі, а в реальному житті.

Кінозірка вважає, що у нових стосунках він та його обраниця ставляться один до одного дуже серйозно.

"Щастя — бути вдома з сім'єю. Коли ти прагнеш бути вдома і відпочити", — заявив Бакланов.

Бакланов засвітив свою нову кохану Фото: Instagram

Крім цього, актор зізнався, що із Цимбалару їм вдалося зберегти гарні й теплі стосунки. Артистки деякий час навіть грали разом у виставі.

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Особисте життя Бакланова

У 2011 році Бакланов познайомився із Цимбалару. Офіційно зустрічатись вони почали у 2015-му. Згодом, у 2018-му, Григорій освідчився Анастасії у Парижі на тлі Ейфелевої вежі.

У вересні 2021 року актори зіграли весілля. Однак у березні 2024-го зіркова пара оголосила про розлучення. Причину Бакланов та Цимбалару не назвали, але зауважили, що вони розійшлись без драм та залишились у дружніх стосунках.Після розлучення Бакланов закрутив новий роман, але свою обраницю він поки приховує.

Бакланов і Цимбалару Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Анастасія Цимбалару вперше розповіла про розлучення з чоловіком, актором Григорієм Баклановим. Вона також пояснила, чому вони з Григорієм перебували в стосунках більше 10 років, але не поспішали офіційно одружуватися.

Згодом акторка зізналася, що її серце зараз закохане, хоча раніше вона зосереджувалася на саморозвитку та спробах нових практик.

Крім того, Анастасія Цимбалару зізналася, що має проблеми зі здоровʼям та планує операцію.