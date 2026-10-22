Известный актер вспомнил странную фразу своего друга из РФ перед войной

Украинский актёр и звезда сериала "Поймать Кайдаша" Григорий Бакланов вспомнил, как один российский коллега уверял его, что войны не будет.

За семь часов до полномасштабного вторжения в феврале 2022 года россиянин позвонил украинцу, который на тот момент еще был его другом, и сказал, что волноваться не стоит. Об этом Григорий рассказал в интервью Маричке Падалко.

Бакланов говорил с российским актером перед войной

Журналистка спросила, обращался ли Бакланов в начале большой войны к россиянам с просьбой повлиять на руководство своей страны. Актер говорит, что лишь через неделю понял, что все они просто молчат, в том числе и его бывший друг.

"Молчание было еще хуже. Я тогда снимал видео. Я знал, к кому конкретно обращаюсь. Я знал этого человека. Это было довольно неожиданно, ведь между нами вроде бы была дружба. А когда я понял, что человек ничего не говорит даже тебе… Помню, что за семь часов до вторжения он звонил мне и говорил, что все будет хорошо, потому что он будто бы все знает. Воевать, вроде бы, не будут. И вдруг человек пропадает. Я понял, что дело не в том, что он занял какую-то позицию, а в том, что он просто ждет", — говорит звезда фильма "Довженко. Первый взгляд".

Видео дня

По словам Григория, только когда стало ясно, что России не удастся захватить Украину, некоторые россияне начали высказываться.

Григорий Бакланов Фото: прес-служба СТБ

"Те, кто там ничего не публиковал, ждали, что что-то произойдет, если это быстро закончится. Когда стало ясно, что все это затягивается, они начали публиковать посты в поддержку или просто исчезали", — говорит артист.

Поведение россиян

Кроме того, Бакланов вспомнил, как вели себя российские актеры, приезжавшие в Украину на работу за несколько месяцев до начала большой войны.

"За полгода вдруг начали звучать другие фразы, типа: "Все это надоело. Ваша политика, не впускают. Нельзя нормально приезжать сюда и снимать. Ничего, скоро все это закончится". В какой-то момент я не выдержал и спросил: "О чем ты говоришь? Что закончится?". Он ответил: "Гриша, все будет нормально. Скоро все это закончится"", — рассказал украинский актер.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

В 2024 году Григорий Бакланов расстался с Анастасией Цимбалару. Недавно знаменитость впервые рассказал о новых отношениях и поделился подробностями о своей возлюбленной.

Актер озвучил 23 персонажа в игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля.

Кроме того, Бакланов в эксклюзивном интервью Фокусу прокомментировал скандал с коллегой по съемочной площадке Тарасом Цимбалюком.