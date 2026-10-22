Известный актер вспомнил странную фразу своего друга из РФ перед войной
Украинский актёр и звезда сериала "Поймать Кайдаша" Григорий Бакланов вспомнил, как один российский коллега уверял его, что войны не будет.
За семь часов до полномасштабного вторжения в феврале 2022 года россиянин позвонил украинцу, который на тот момент еще был его другом, и сказал, что волноваться не стоит. Об этом Григорий рассказал в интервью Маричке Падалко.
Бакланов говорил с российским актером перед войной
Журналистка спросила, обращался ли Бакланов в начале большой войны к россиянам с просьбой повлиять на руководство своей страны. Актер говорит, что лишь через неделю понял, что все они просто молчат, в том числе и его бывший друг.
"Молчание было еще хуже. Я тогда снимал видео. Я знал, к кому конкретно обращаюсь. Я знал этого человека. Это было довольно неожиданно, ведь между нами вроде бы была дружба. А когда я понял, что человек ничего не говорит даже тебе… Помню, что за семь часов до вторжения он звонил мне и говорил, что все будет хорошо, потому что он будто бы все знает. Воевать, вроде бы, не будут. И вдруг человек пропадает. Я понял, что дело не в том, что он занял какую-то позицию, а в том, что он просто ждет", — говорит звезда фильма "Довженко. Первый взгляд".
По словам Григория, только когда стало ясно, что России не удастся захватить Украину, некоторые россияне начали высказываться.
"Те, кто там ничего не публиковал, ждали, что что-то произойдет, если это быстро закончится. Когда стало ясно, что все это затягивается, они начали публиковать посты в поддержку или просто исчезали", — говорит артист.
Поведение россиян
Кроме того, Бакланов вспомнил, как вели себя российские актеры, приезжавшие в Украину на работу за несколько месяцев до начала большой войны.
"За полгода вдруг начали звучать другие фразы, типа: "Все это надоело. Ваша политика, не впускают. Нельзя нормально приезжать сюда и снимать. Ничего, скоро все это закончится". В какой-то момент я не выдержал и спросил: "О чем ты говоришь? Что закончится?". Он ответил: "Гриша, все будет нормально. Скоро все это закончится"", — рассказал украинский актер.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- В 2024 году Григорий Бакланов расстался с Анастасией Цимбалару. Недавно знаменитость впервые рассказал о новых отношениях и поделился подробностями о своей возлюбленной.
- Актер озвучил 23 персонажа в игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля.
Кроме того, Бакланов в эксклюзивном интервью Фокусу прокомментировал скандал с коллегой по съемочной площадке Тарасом Цимбалюком.