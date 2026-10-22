Відомий актор пригадав дивну фразу свого друга з РФ прямо перед війною

Український актор та зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Григорій Бакланов пригадав, як один російський колега запевняв його, що війни не буде.

За сім годин до повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року росіянин зателефонував українському на той момент ще другу та казав, що хвилюватися не варто. Про це Григорій пригадав в інтервʼю Марічці Падалко.

Бакланов розмовляв з російським актором перед війною

Журналістка запитала, чи звертався Бакланов на початку великої війни до росіян з проханням вплинути на керівництво своєї країни. Актор каже, що лише через тиждень зрозумів, що всі вони просто мовчать, зокрема його колишній друг.

"Мовчання було ще гіршим. Я тоді записував відео. Я знав, до кого конкретно я звертаюсь. Я цю людину знав. Це було досить неочікувано, бо дружба якась наче була. А коли я зрозумів, що людина нічого не каже навіть тобі… Пам'ятаю, що за сім годин до вторгнення він телефонував мені і казав, що все буде добре, бо він наче знає все. Воювати наче не будуть. І раптом пропадає людина. Я зрозумів, що це не те, щоб він прийняв якусь позицію, а він просто чекає", — каже зірка фільму "Довженко. Перший погляд".

Видео дня

За словами Григорія, тільки коли стало зрозуміло, що Росії не вдасться захопити Україну, деякі росіяни почали висловлюватися.

Григорій Бакланов Фото: прес-служба СТБ

"Ті, хто там нічого не постили, вони чекали, що щось станеться, якщо це швидко завершиться. Коли стало видно, що це все розтягується, то почали робити дописи з підтримкою, або просто зникали", — каже артист.

Поведінка росіян

Також Бакланов пригадав, як поводили себе російські актори, які приїжджали в Україну на роботу за кілька місяців до великої війни.

"За пів року до сторгнення почалися раптом інші фрази, типу: "Все це дістало. Ваша політика, не впускають. Не можна нормально приїздити сюди і знімати. Нічого, скоро все це завершиться". У якийсь момент я не витримав і такий: "Про що ти кажеш? Що завершиться?". Він каже: "Гришо, все нормально буде. Скоро все це завершиться"", — розповів український актор.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

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