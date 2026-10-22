Відомий актор пригадав дивну фразу свого друга з РФ прямо перед війною
Український актор та зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Григорій Бакланов пригадав, як один російський колега запевняв його, що війни не буде.
За сім годин до повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року росіянин зателефонував українському на той момент ще другу та казав, що хвилюватися не варто. Про це Григорій пригадав в інтервʼю Марічці Падалко.
Бакланов розмовляв з російським актором перед війною
Журналістка запитала, чи звертався Бакланов на початку великої війни до росіян з проханням вплинути на керівництво своєї країни. Актор каже, що лише через тиждень зрозумів, що всі вони просто мовчать, зокрема його колишній друг.
"Мовчання було ще гіршим. Я тоді записував відео. Я знав, до кого конкретно я звертаюсь. Я цю людину знав. Це було досить неочікувано, бо дружба якась наче була. А коли я зрозумів, що людина нічого не каже навіть тобі… Пам'ятаю, що за сім годин до вторгнення він телефонував мені і казав, що все буде добре, бо він наче знає все. Воювати наче не будуть. І раптом пропадає людина. Я зрозумів, що це не те, щоб він прийняв якусь позицію, а він просто чекає", — каже зірка фільму "Довженко. Перший погляд".
За словами Григорія, тільки коли стало зрозуміло, що Росії не вдасться захопити Україну, деякі росіяни почали висловлюватися.
"Ті, хто там нічого не постили, вони чекали, що щось станеться, якщо це швидко завершиться. Коли стало видно, що це все розтягується, то почали робити дописи з підтримкою, або просто зникали", — каже артист.
Поведінка росіян
Також Бакланов пригадав, як поводили себе російські актори, які приїжджали в Україну на роботу за кілька місяців до великої війни.
"За пів року до сторгнення почалися раптом інші фрази, типу: "Все це дістало. Ваша політика, не впускають. Не можна нормально приїздити сюди і знімати. Нічого, скоро все це завершиться". У якийсь момент я не витримав і такий: "Про що ти кажеш? Що завершиться?". Він каже: "Гришо, все нормально буде. Скоро все це завершиться"", — розповів український актор.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- У 2024 році Григорій Бакланов розлучився з Анастасією Цимбалару. Нещодавно знаменитість вперше заговорив про нові стосунки та розкрив подробиці про свою кохану.
- Актор озвучив 23 персонажів у грі S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля.
Крім того, Бакланов в ексклюзивному інтерв'ю Фокусу прокоментував скандал з колегою по знімальному майданчику Тарасом Цимбалюком.