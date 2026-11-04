Зірка "Спіймати Кайдаша" травмувався прямо на сцені (фото)

Український актор та зірка нового фільму "Довженко" Григорій Бакланов на сцені під час вистави "Місто" серйозно травмувався.

2 листопада Григорій був на гастролях у Львові. Він грав у Львівському театрі опери та балету. Бакланов демонстрував танець на сцені, але в один момент різко впав та схопився за коліно.

Григорій Бакланов впав на сцені

Як згодом виявилося, в артиста вискочило коліно. Тому Григорій довелося звернутися до лікарів за допомогою. Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" показав кадри, як виходив з травмпункту і шкутильгав. За словами Бакланова, лікарі порадили йому відпочити.

Ба більше, актор пожартував, звернувшись до прихильників та подякувавши, що вони знімають його в сторіс під час вистави, адже медики змогли побачити, що ж саме з ним сталося.

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Григорій Бакланов травмувався під час вистави Фото: Instagram

"От щиро дякую, коли робите сторіс. Зараз лікар завдяки вам передивився "Місто". І зміг точно сказати, що робити. Відпочити", — зазначив Григорій.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Григорій Бакланов пригадав, як один російський колега запевняв його, що війни не буде.

У 2024 році актор розлучився з Анастасією Цимбалару. Нещодавно знаменитість вперше заговорив про нові стосунки та розкрив подробиці про свою кохану.

Крім того, Бакланов в ексклюзивному інтерв'ю Фокусу прокоментував скандал з колегою по знімальному майданчику Тарасом Цимбалюком.