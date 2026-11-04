Милла Йовович показала свою 19-летнюю дочь-копию (фото)
Старшая дочь американской актрисы Миллы Йовович, родившейся в Украине, отмечает своё 19-летие.
По этому поводу звездная мама обратилась к Эвер Андерсон, опубликовав поздравление в Instagram.
Дочери Миллы Йовович — 19 лет
Звезда "Пятого элемента" похвалилась достижениями именинницы и поблагодарила за поддержку, которую дочь всегда ей оказывала. В конце обращения Йовович подписалась на русском языке, назвав себя "mamachka".
"С 19-летием, моя маленькая королева Эвер! Какое невероятное путешествие ты устроила для себя в этой жизни! Так удивительно наблюдать, как ты целеустремленно и мастерски используешь все те инструменты, с которыми тебе посчастливилось познакомиться", — начала Милла.
Актриса подчеркнула, что уверена в своей дочери и полностью ей доверяет.
"Твою красоту, конечно, невозможно не заметить, но твоё стремление стать ярким, независимым, страстным, культурным и дисциплинированным человеком — это бесценный дар", — добавила Милла.
Йовович отметила, что Эвер стала для неё настоящим подарком: "Как дочь, ты подарила мне любовь, о которой я даже не могла представить до твоего появления. Как подруга, ты всегда была преданной и внимательной, даже тогда, когда, как я знаю, тебе было нелегко. Как родственная душа, с которой я делю этот жизненный путь, ты была для меня и ученицей, и учительницей".
Теперь Милла может "только восхищаться" тем, кем стала Эвер — "самобытной, уникальной, настоящей стихией".
Семья Миллы Йовович
Отметим, что Эвер — старшая дочь Миллы Йовович и режиссёра Пола Андерсона. Они поженились в 2007 году. Звёздная чета также воспитывает дочерей Дашиэль и Ошан.
Именинница уже снялась в ряде фильмов, в том числе в "Питере Пэне", где она исполнила главную роль. Кроме того, дочь Миллы Йовович активно сотрудничает с модными брендами, в числе которых итальянский Miu Miu, и посещает Недели моды.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
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Дэйв Батиста рассказал Фокусу о работе с Миллой Йовович.