Мілла Йовович показала 19-річну дочку-копію (фото)

Старша дочка американської акторки, яка народилася в Україні, Мілли Йовович святкує своє 19-річчя.

З цієї нагоди зіркова мама звернулася до Евер Андерсон, опублікувавши привітання в Instagram.

Дочці Мілли Йовович — 19

Зірка "Пʼятого елемента" похвалилась досягненнями іменинниці та подякувала за підтримку, яку дочка їй завжди дарувала. Наприкінці звернення Йовович підписалася російською, назвавши себе "mamachka".

"З 19-річчям, моя маленька королево Евер! Яку неймовірну подорож ти створила для себе в цьому житті! Так дивовижно спостерігати, як ти цілеспрямовано й майстерно використовуєш усі ті інструменти, з якими мала змогу ознайомитися", — почала Мілла.

Евер Андерсон Фото: Instagram

Акторка наголосила, що впевнена у своїй дитині та повністю довіряє їй.

Видео дня

"Твою вроду, звісно, ​​неможливо не помітити, але твоє прагнення стати яскравою, незалежною, пристрасною, культурною та дисциплінованою людиною — це безцінний дар", — додала Мілла.

Йовович зазначила, що Евер стала для неї справжнім подарунком: "Як донька, ти подарувала мені любов, про яку я навіть не могла уявити до твоєї появи. Як подруга, ти завжди була відданою й уважною, навіть тоді, коли, як я знаю, тобі було нелегко. Як близька душа, з якою я ділю цей життєвий шлях, ти була для мене і ученицею, і вчителькою".

Евер Андерсон із сестрою Фото: Instagram

Тепер Мілла може "лише захоплюватися" тим, ким Евер стала — "самобутньою, унікальною, справжньою стихією".

Мілла Йовович з дочками Фото: Instagram

Родина Мілли Йовович

Зазначимо, що Евер — старша донька Мілли Йовович та режисера Пола Андерсона. Вони одружилися у 2007 році. Зіркове подружжя також виховує доньок Дашіель та Ошан.

Іменинниця вже знялася в низці картин, серед яких "Пітер Пен", де вона виконала головну роль. Також донька Мілли Йовович активно співпрацює з модними брендами, серед яких італійський Miu Miu, та відвідує Тижні моди.

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