Известная украинская актриса неожиданно сменила имидж и стала жгучей брюнеткой (фото)

Украинская актриса Анастасия Цимбалару удивила поклонников неожиданной сменой имиджа. Артистка, известная своими роскошными светлыми волосами, появилась в образе брюнетки.

Цимбалару продемонстрировала новый образ в клипе "Лейла" группы "Без Обмежень". Актриса поделилась соответствующими кадрами в Instagram-stories (nastya_tsymbalaru).

Цимбалару в образе брюнетки

В новом клипе украинской группы снялись известные актёры Ахтем Сеитаблаев и Анастасия Цимбалару. В кадре артисты появились в номере мотеля в стиле 90-х годов в США.

На опубликованных фотографиях видно, что Цимбалару специально для съемок кардинально изменила имидж и появилась в клипе в образе жгучей брюнетки.

Цимбалару в образе брюнетки Фото: Instagram Цимбалару в образе брюнетки Фото: Instagram Цимбалару в образе брюнетки Фото: Instagram Цимбалару в образе брюнетки Фото: Instagram

Как выглядит Цимбалару

Анастасия Цимбалару — блондинка Фото: Фото від менеджера

Анастасия Цимбалару — кратко о звезде

Актриса известна по ролям в таких фильмах, как "Не могу забыть тебя", "Кровная месть", "Гадалка" и "Женский врач. Новая жизнь".

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Актриса была замужем за своим коллегой Григорием Баклановым. В 2018 году мужчина сделал Анастасии предложение. Однако свадьбу пара отпраздновала только в 2021 году.

В марте 2024 года звездная пара объявила о разводе. Причину Бакланов и Цимбалару не назвали, но отметили, что расстались без скандалов и остались в дружеских отношениях.

Григорий Бакланов и Анастасия Цимбалару Фото: instagram.com/baklanov.gr/

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Анастасия Цимбалару призналась, что у нее проблемы со здоровьем и она планирует операцию. Как оказалось, артистка не может дышать левой ноздрей.

Также актриса поделилась подробностями своей личной жизни после развода с коллегой Григорием Баклановым. Она призналась, что сейчас влюблена.

Кроме того, в прошлом году знаменитость прекратила сниматься в кино. Она решилась на этот шаг из-за переутомления.