Відома українська акторка раптово змінила імідж і стала запальною брюнеткою (фото)

Українська акторка Анастасія Цимбалару здивувала шанувальників несподіваною зміною іміджу. Артистка, яка має розкішне блондинисте волосся, з’явилась в образі брюнетки.

Новий образ Цимбалару продемонструвала у кліпі "Лейла" гурту "Без Обмежень". Відповідними кадрами акторка поділилась в Instagram-stories (nastya_tsymbalaru).

Цимбалару в образі брюнетки

У новому кліпі українського гурту знялись відомі актори Ахтем Сеітаблаєв та Анастасія Цимбалару. У кадрі артисти постали в номері мотелю у стилі 90-х в США.

На оприлюднених фото видно, що Цимбалару спеціально для зйомок кардинально змінила імідж та зʼявилась у кліпі в образі запальної брюнетки.

Цимбалару в образі брюнетки Фото: Instagram Цимбалару в образі брюнетки Фото: Instagram Цимбалару в образі брюнетки Фото: Instagram Цимбалару в образі брюнетки Фото: Instagram

Як виглядає Цимбалару

Анастасія Цимбалару – блондинка Фото: Фото від менеджера

Анастасія Цимбалару – коротко про зірку

Акторка відома ролями у таких кінострічках, як "Не можу забути тебе", "Кровна помста", "Ворожка" та "Жіночий лікар. Нове життя".

Артистка була у шлюбі із колегою Григорієм Баклановим. У 2018 році чоловік освідчився Анастасії. Втім, весілля пара зіграла лише у 2021-му.

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У березні 2024-го зіркова пара оголосила про розлучення. Причину Бакланов та Цимбалару не назвали, але зауважили, що вони розійшлись без драм та залишились у дружніх стосунках.

Григорій Бакланов та Анастасія Цимбалару Фото: instagram.com/baklanov.gr/

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Анастасія Цимбалару зізналася, що має проблеми зі здоровʼя та планує операцію. Як виявилось, артистка не може дихати лівою частиною носа.

Також акторка поділилася подробицями свого особистого життя після розлучення з колегою Григорієм Баклановим. Вона зізналася, що її серце зараз закохане.

Крім того, минулого року знаменитість припинила зйомки у кіно. Вона наважилася на цей крок через виснаження.