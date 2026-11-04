Відома українська акторка раптово змінила імідж і стала запальною брюнеткою (фото)
Українська акторка Анастасія Цимбалару здивувала шанувальників несподіваною зміною іміджу. Артистка, яка має розкішне блондинисте волосся, з’явилась в образі брюнетки.
Новий образ Цимбалару продемонструвала у кліпі "Лейла" гурту "Без Обмежень". Відповідними кадрами акторка поділилась в Instagram-stories (nastya_tsymbalaru).
Цимбалару в образі брюнетки
У новому кліпі українського гурту знялись відомі актори Ахтем Сеітаблаєв та Анастасія Цимбалару. У кадрі артисти постали в номері мотелю у стилі 90-х в США.
На оприлюднених фото видно, що Цимбалару спеціально для зйомок кардинально змінила імідж та зʼявилась у кліпі в образі запальної брюнетки.
Як виглядає Цимбалару
Анастасія Цимбалару – коротко про зірку
Акторка відома ролями у таких кінострічках, як "Не можу забути тебе", "Кровна помста", "Ворожка" та "Жіночий лікар. Нове життя".
Артистка була у шлюбі із колегою Григорієм Баклановим. У 2018 році чоловік освідчився Анастасії. Втім, весілля пара зіграла лише у 2021-му.
У березні 2024-го зіркова пара оголосила про розлучення. Причину Бакланов та Цимбалару не назвали, але зауважили, що вони розійшлись без драм та залишились у дружніх стосунках.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Анастасія Цимбалару зізналася, що має проблеми зі здоровʼя та планує операцію. Як виявилось, артистка не може дихати лівою частиною носа.
- Також акторка поділилася подробицями свого особистого життя після розлучення з колегою Григорієм Баклановим. Вона зізналася, що її серце зараз закохане.
Крім того, минулого року знаменитість припинила зйомки у кіно. Вона наважилася на цей крок через виснаження.