"Мне грустно, не хочу": звезда "Женского квартала" уезжает из Киева

Украинская актриса, звезда "Женского квартала" Алина Блажкевич сообщила о решении временно покинуть Киев. Артистка вместе с семьёй вынуждена переехать в другой город на западе страны.

Причиной внезапного переезда стала ситуация с безопасностью в столице из-за постоянных обстрелов. Об этом Блажкевич рассказала в Instagram-stories (alinablazhkevych).

Блажкевич покидает Киев

По словам актрисы, её семья приняла решение о переезде на запад страны из-за ситуации с безопасностью в Киеве. Алина призналась, что ей это далось нелегко.

"Друзья. Поделюсь. Наша семья решила свалить из Киева из-за ситуации с безопасностью. Мне грустно. Я не хочу. Но…" — написала она.

Кроме того, Блажкевич обратилась к подписчикам и попросила порекомендовать перевозчиков, которые смогут доставить вещи из столицы в западную область Украины.

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"Если кто-то перевозил вещи из Киева на запад страны — напишите мне. Я не понимаю, как устроена логистика этой перевозки. Неужели это у всех так дорого?" — спросила актриса.

Впрочем, какой именно город семья Блажкевич выбрала для новой жизни, она не раскрыла.

Алина Блажкевич уезжает из Киева Фото: Instagram Алина Блажкевич уезжает из Киева Фото: Instagram

Алина Блажкевич — кратко о звезде

Актриса известна своими выступлениями в "Женском квартале" и "Лиге смеха". Также Алина участвовала в съемках проектов "Страна У" и "Волонтеры".

В "Лиге смеха" Блажкевич выступала в команде "Трио разные" вместе с Анастасией Оруджовой и Александрой Машлятиной. Весной этого года актрисы завершили сотрудничество с "Кварталом 95", а впоследствии запустили собственный YouTube-канал.

Что касается личной жизни: Алина замужем за юмористом Романом Блажкевичем, с которым познакомилась во время съемок "Лиги смеха". Пара поженилась в августе 2020 года. В 2024 году у них родился сын Андрей.

Алина Блажкевич с мужем Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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Также бывшая звезда "Квартала 95" Ирина Сопонару призналась, что решила уехать из Киева вместе с мужем Рисом. По словам знаменитости, они держались до последнего, но ситуация в столице заставила их переехать.

Кроме того, рэперша Алена Алена неожиданно покинула Киев. Теперь звезда будет жить в Ивано-Франковске. По её словам, этот регион для неё уже как родной.