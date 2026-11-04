"Мені сумно, не хочу": зірка "Жіночого кварталу" виїжджає з Києва

Українська акторка, зірка "Жіночого кварталу" Аліна Блажкевич повідомила про рішення тимчасово залишити Київ. Артистка разом із родиною вимушена переїхати в інше місто на захід країни.

Причиною раптового переїзду стала безпекова ситуація у столиці через постійні обстріли. Про це Блажкевич розповіла в Instagram-stories (alinablazhkevych).

Блажкевич залишає Київ

За словами акторки, рішення про переїзд на захід країни її родина ухвалила через безпекове становище у Києві. Аліна зізналась, що це їй далось важко.

"Друзі. Поділюсь. Наша родина вирішила чкурнути з Києва через безпекову ситуацію. Мені сумно. Я не хочу. Але…" — написала вона.

Крім цього, Блажкевич звернулась до підписників і попросила порадити перевізників, які зможуть транспортувати речі зі столиці у західну область України.

"Якщо хтось перевозив речі з Києва на захід країни — напишіть мені. Я не розумію логістику цього перевезення. Чи реально це у всіх так дорого?" — запитала акторка.

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Втім, яке саме місто родина Блажкевич обрала для нового життя – вона не розкрила.

Аліна Блажкевич виїжджає з Києва Фото: Instagram Аліна Блажкевич виїжджає з Києва Фото: Instagram

Аліна Блажкевич – коротко про зірку

Акторка відома виступами у "Жіночому кварталі" та "Лізі сміху". Також Аліна брала участь у зйомках проєктів "Країна У" і "Волонтери".

У "Лізі сміху" Блажкевич була у команді "Тріо різні" із Анастасією Оруджовою та Олександрою Машлятіною. Навесні цього року акторки завершили співпрацю із "Кварталом 95", а згодом запустили власний YouTube-канал.

Щодо особистого життя: Аліна у шлюбі з гумористом Романом Блажкевичем, з яким познайомилась під час зйомок "Ліги сміху". Пара одружилась у серпні 2020 року. 2024-го у них народився син Андрій.

Аліна Блажкевич з чоловіком Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українська блогерка, модель та акторка Вікторія Маремуха з 4-річним сином Лукою виїхала з України до Португалії. Зірка покинула Київ та наразі живе в Лісабоні.

Також колишня зірка "Кварталу 95" Ірина Сопонару зізналась, що вирішила виїхати з Києва разом із чоловіком Рісом. За словами знаменитості, вони тримались до останнього, але ситуація у столиці змусила їх переїхати.

Крім того, реперка Альона Альона несподівано залишила Київ. Тепер зірка житиме в Івано-Франківську. За її словами, цей регіон для неї вже як рідний.