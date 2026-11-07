"Очень странно": украинка обиделась, увидев подарок от американцев на свадьбе

Девушка, которая два месяца назад вышла замуж в США, поделилась своим удивлением по поводу культурных различий и традиций свадебных подарков в США и Украине.

Украинка поделилась своими впечатлениями в видеоролике, где также рассказала, как американцы обычно поздравляют молодоженов и почему её собственная свадьба прошла не так, как она ожидала. Об этом невеста рассказала в TikTok (@murmur.kiskis).

По словам девушки, в США существует три самых распространённых способа поздравить молодожёнов.

Список желаний

Часто молодожены самостоятельно составляют список желаемых подарков в разных магазинах, а гости выбирают из него то, что им по душе и по карману.

"Это такая традиция, когда молодожены сами составляют свой список пожеланий в разных магазинах. Гости затем покупают то, что они там выбрали, исходя из своих возможностей и бюджета", – пояснила она.

Деньги в конвертах

Американцы также дарят наличные в конвертах или перечисляют деньги в фонд, который создают сами молодожены, например, на свадебное путешествие.

"Да, в Америке тоже дарят деньги в конвертах или перечисляют деньги в фонд, который также создают молодожены, например, на их свадебное путешествие", – рассказала автор видео.

Подарочные сертификаты

Еще один вариант – подарочные карты. Третий вариант, который, по ее наблюдениям, особенно нравится американцам, – сертификаты на подарки.

"Они могут быть абсолютно на что угодно: и на ужин в ресторане, и на концерт, и просто в виде сертификата в какой-нибудь магазин с небольшой суммой денег – там 50, 100 долларов, а может, кто-то положит 25", – сказала она.

Несмотря на эти традиции, на её свадьбе всё сложилось иначе. "Американские гости на нашей свадьбе ничего нам не подарили", – добавляет обиженная украинка.

Украинка осталась без подарков на свадьбе Фото: TikTok

По её предположению, гости могли решить, что приносить подарки не нужно.

"Возможно, из-за того, что я не составила этот список пожеланий, они решили, что, значит, подарки приносить не нужно. Я к этому была готова, но всё равно, когда ты с этим сталкиваешься на самом деле, это как-то очень странно, потому что у нас по-другому. И не обижаешься на людей, потому что… ну, наверное, здесь так", – поделилась она.

В конце ролика девушка предложила зрителям принять участие в обсуждении и попросила подсказать, какая сумма считается приемлемой для свадебного подарка.

Комментарии под видео Фото: TikTok Комментарии под видео Фото: TikTok

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