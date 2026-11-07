"Дуже дивно": українка образилася, побачивши подарунок від американців на весіллі

Дівчина, яка два місяці тому вийшла заміж у США, поділилася своїм подивом від культурного контрасту та традицій весільних подарунків у США та Україні.

Українка поділилася враженнями у відеоролику, де також розповіла, як американці зазвичай вітають наречених і чому її власне весілля вийшло інакшим, аніж вона чекала. Про це наречена розповіла у TikTok (@murmur.kiskis).

За словами дівчини, у США існує три найпоширеніші способи привітати молодят.

Список бажань

Часто подружжя самостійно складає перелік бажаних речей у різних магазинах, а гості обирають із нього щось собі до душі й до кишені.

"Це така традиція, коли молодята самі створюють свій wishlist у різних магазинах. Гості тоді купують те, що вони там відібрали по своїх можливостях, по своєму бюджету", – пояснила вона.

Гроші у конвертах

Американці так само дарують готівку в конвертах або надсилають переказом у фонд, який створюють самі молодята, наприклад, на весільну подорож.

"Так, в Америці теж дарують гроші в конвертах або відправляють гроші на фонд, який теж молодята створюють, наприклад, на їхню весільну подорож", – розповіла авторка відео.

Подарункові сертифікати

Ще один варіант – подарункові картки. Третій варіант, який, за її спостереженням, американці особливо люблять, – сертифікати на подарунки.

"Вони можуть бути абсолютно на все: і на вечерю в ресторані, і на концерт, і просто сертифікат у якісь магазин з невеликою кількістю грошей – там 50, 100 доларів, 25 може хтось покласти", – сказала вона.

Попри ці традиції, на її весіллі все склалося інакше. "Американські гості на нашому весіллі не подарували нам нічого", – додає ображена українка.

Українка залишилася без подарунків на весіллі Фото: TikTok

За її припущенням, гості могли вирішити, що приносити подарунки не потрібно.

"Можливо, через те, що я не зробила цей wishlist, вони сприйняли, що, значить, подарунки приносити не треба. Я до цього була готова, але все одно, коли ти з цим по факту стикаєшся, воно якось дуже дивно, бо в нас інакше. І не ображаєшся на людей, тому що… ну, мабуть, тут так", – поділилася вона.

Наприкінці ролика дівчина запросила глядачів до обговорення й попросила підказати, яка сума вважається прийнятною для весільного подарунка.

Фото: TikTok Фото: TikTok

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