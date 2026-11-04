Джонни Депп может снова сыграть Джека Воробья: но есть одно условие

Джонни Депп готов вернуться во вселенную "Пиратов Карибского моря" и вновь сыграть роль Джека Воробья.

В новом интервью Депп признался, что не против снова поработать с Джерри Брукхаймером. Актёр вернётся в "Пираты Карибского моря" только при условии, что над фильмом будет работать продюсер предыдущих частей. Джонни полностью ему доверяет и хочет достойно завершить историю капитана.

Депп может вернуться в "Пираты"

"Если всё сложится наилучшим образом с точки зрения того, как именно они собираются завершить франшизу "Пираты"… то единственное, чего я действительно хочу, — это помочь им достойно поставить точку в этой истории", — отметил актёр в беседе с изданием Entertainment Tonight.

Он добавил: "Я готов работать с [Джерри] Брукхаймером даже завтра — над чем угодно. Это не имеет значения… если это Джерри — я ему доверяю. Нас связывает глубокая дружба".

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Депп впервые сыграл капитана Джека Воробья в фильме 2003 года "Пираты Карибского моря: Проклятие "Чёрной жемчужины"". В 2006 году актёр вновь исполнил эту роль в картине "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца", а в 2007-м — в фильме "Пираты Карибского моря: На краю света".

Актёр вновь сыграл эту роль в фильме 2011 года "Пираты Карибского моря: На странных берегах", а в 2017 году — в картине "Пираты Карибского моря: Месть Салазара" — еще раз сыграл Джека Воробья.

Джонни Депп в роли Джека Воробья Фото: кадр з фільму

В настоящее время в разработке находятся несколько фильмов, расширяющих франшизу "Пираты Карибского моря". В 2024 году Брукхаймер рассказал изданию EW, что над сценарием "перезапуска" работает Джефф Натансон, а сценарий фильма, в центре которого — героиня в исполнении Марго Робби, пишет Кристина Годсон.

Будущее Деппа во франшизе оставалось неопределенным после судебных процессов и дела о клевете против бывшей супруги Эмбер Херд в 2022 году. Сейчас актер постепенно возвращается на экраны. В этом месяце выходит новогодний фильм "Эбенезер".

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