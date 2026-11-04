Джонні Депп може знову зіграти Джека Горобця: але є одна умова

Джонні Депп готовий повернутися до всесвіту "Піратів Карибського моря" та знову виконати роль Джека Горобця.

У новому інтерв’ю Депп зізнався, що не проти знову попрацювати з Джеррі Брукгаймером. Актор повернеться до "Піратів Карибського моря" лише за умови, що над фільмом працюватиме продюсер попередніх частин. Джонні повністю йому довіряє та хоче гідно завершити історію капітана.

Депп може повернутися до "Піратів"

"Якщо все складеться якнайкраще в плані того, як саме вони збираються завершити франшизу "Пірати"… то єдине, чого я справді хочу — це допомогти їм гідно поставити крапку в цій історії", — зазначив актор у розмові з виданням Entertainment Tonight.

Він додав: "Я готовий працювати з [Джеррі] Брукгаймером хоч завтра — над будь-чим. Це не має значення… якщо це Джеррі — я йому довіряю. Нас пов’язує глибока дружба".

Видео дня

Депп уперше зіграв капітана Джека Горобця у фільмі 2003 року "Пірати Карибського моря: Прокляття "Чорної перлини"". У 2006 році актор знову виконав цю роль у стрічці "Пірати Карибського моря: Скриня мерця", а в 2007-му — у фільмі "Пірати Карибського моря: На краю світу".

Актор повернувся до цієї ролі у фільмі 2011 року "Пірати Карибського моря: На дивних берегах", а у 2017 році — у стрічці "Пірати Карибського моря: Помста Салазара" — ще раз зіграв Джека Горобця.

Джонні Депп у ролі Джека Горобця Фото: кадр з фільму

Наразі в розробці перебувають кілька фільмів, що розширюють франшизу "Пірати Карибського моря". У 2024 році Брукгаймер розповів виданню EW, що над сценарієм "перезапуску" працює Джефф Натансон, а сценарій фільму, в центрі якого — героїня у виконанні Марго Роббі, пише Крістіна Годсон.

Майбутнє Деппа у франшизі залишалося невизначеним після судових процесів та справи про наклеп проти колишньої дружини Ембер Герд у 2022 році. Нині актор поступово повертається на екрани. Цього місяця виходить новорічний фільм "Ебенезер".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Джонні Деппа не впізнали навіть фанати: актор здивував новим образом.

Колишня дружина актора заговорила про їхнє скандальне розлучення.

Фокус розповідав, як виглядає зірка "Піратів Карибського моря" та що відомо про його особисте життя.