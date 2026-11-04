"Просыпалась, чтобы напиться": Каменских призналась в зависимости от алкоголя и сигарет

Украинская певица Настя Каменских впервые откровенно рассказала о своей зависимости от алкоголя и курения. Артистка призналась, что начала курить сигареты с 14 лет, а также часто употребляла спиртное.

Каменских поделилась этими откровениями в новом видео в Instagram (kamenskux). По словам певицы, полностью отказаться от алкоголя и курения ей удалось не за один день.

Каменских заговорила об алкоголе и сигаретах

Впервые певица попробовала сигареты в 14 лет. С тех пор она начала курить каждый день, и бывали моменты, когда "никотин капал из ушей".

В конце концов, Каменских в 27 лет на время бросила курить, но иногда "баловалась" электронными сигаретами. Впрочем, раз в три месяца она позволяла себе выпить алкоголя и закурить.

С началом полномасштабного вторжения артистка стала каждый день просыпаться с мыслями о том, чтобы напиться. Тогда она не понимала, как правильно справляться со стрессовыми ситуациями.

Видео дня

"Просто просыпалась ради того, чтобы напиться. Это невозможно осознать, нет инструкции, как переживать такие ситуации в жизни", — призналась Каменских.

Впоследствии певица снова начала курить, и однажды в Новый год из-за курения Насте стало очень плохо — у неё даже начало ухудшаться зрение.

Как Каменских избавилась от зависимости

26 февраля 2026 года певица проснулась и поняла, что ей надоели вредные привычки. По словам Каменских, она и раньше работала над собой, но на этот раз не хотела просто бросить и мучиться.

Артистка отметила, что ей захотелось жить без алкоголя и сигарет, а организм больше не испытывал потребности в этом.

"Я сейчас так кайфую от себя, от своей трезвости. Совершенно нет ни желания, ни необходимости пойти выпить, даже когда мы сидим в компании", — добавила Каменских.

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