"Прокидалася, щоб напитися": Каменських зізналась у залежності від алкоголю і сигарет

Українська співачка Настя Каменських вперше відверто заговорила про залежність від алкоголю та паління. Артистка зізналась, що почала курити сигарети з 14 років, а також часто любила вживати спиртне.

Такими одкровеннями Каменських поділилась у новому відео в Instagram (kamenskux). За словами співачки, повністю від алкоголю та куріння їй вдалося відмовитись не за один день.

Каменських заговорила про алкоголь та сигарети

Вперше співачка спробувала сигарети у 14 років. Відтоді вона почала палити щодня і бували моменти, коли "нікотин капав з вух".

Зрештою, Каменських у 27 років кинула курити на певний час, але інколи "балувалась" електронними сигаретами. Втім, раз на три місяці вона дозволяла собі випити алкоголю та запалити.

З початком повномасштабного вторгнення артистка почала щодня прокидатися із думками, щоб напитися. Тоді вона не розуміла, як правильно переживати стресові ситуації.

Видео дня

"Просто прокидалася для того, щоб напитися. Це неможливо усвідомити, немає інструкції, як переживати такі ситуації в житті", – зізналась Каменських.

Згодом співачка знову почала палити і одного разу на Новий рік через куріння Насті стало дуже погано – у неї навіть почав погіршуватися зір.

Як Каменських позбулась залежності

26 лютого 2026 року співачка прокинулась і зрозуміла, що їй набридли погані звички. За словами Каменських, вона й раніше працювала над собою, але цього разу не хотіла просто кинути й мучитися.

Артистка зазначила, що їй захотілося жити без алкоголю та сигарет, а організм більше не просив цього.

"Я настільки кайфую зараз від себе, від своєї тверезості. Немає взагалі потреби й необхідності піти випити, навіть коли ми сидимо з компанією", – додала Каменських.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Настю Каменських підкололи у мережі через гучну заяву щодо нецензурних висловів. Артистка зізналась, що раніше пробувала відмовитись від матюків, але у неї нічого не вийшло.

Нещодавно співачка раптово заговорила про пластичні операції. Зірка продемонструвала своє обличчя без макіяжу, а також розповіла про ставлення до ботоксу.

Крім того, Потап та Каменських поділились відвертим відео, в якому показали, як спілкуються між собою. Музикант публічно обматюкав дружину і вважає, що це кумедно.