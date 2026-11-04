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Травести-дива Монро выехала из Украины: где сейчас живет звезда и вернется ли она в Киев

Травести-дива Монро покинула Украину
Неугомонная Монро | Фото: Instagram

Украинская блогерша и телеведущая Невгамовна Монро откровенно рассказала, что уехала из Украины и сейчас находится во Франции. Звезда временно поселилась в небольшом поселке недалеко от города Дижон.

Монро призналась, что не планирует зимовать во Франции, но куда отправится дальше — пока не раскрывает. Об этом знаменитость сообщила в Instagram-stories (monritta). Как уехала звезда и как сложилась её судьба за границей — читайте далее в материале "Фокуса".

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Травести-дива Монро выехала из Украины

Блогерша рассказала, что сейчас живет во Франции в небольшом поселке недалеко от города Дижон. По ее словам, там очень спокойно, ближайший супермаркет находится в шести километрах, а кафе и магазинов нет. Однако зимувать женщина планирует в другой стране, в какой именно — пока неизвестно. Монро призналась, что очень скучает по своей жизни в Киеве.

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"В целом скучаю по себе и по своей жизни в Киеве. По квартире, по кошкам (которым важно быть там, где их кормят и чешут), по кабинету, по парку, по друзьям, по Киеву…" — сказала она.

Кстати, Монро отметила, что пересекла границу во время военного положения совершенно законно. Сейчас во Франции знаменитость работает психологом, снимает контент для блога, а также проводит время с сыном подруги Левчиком.

Что касается возвращения в Украину, звезда заявила, что пока не знает, как сложится ситуация. Она мечтает жить на Родине, иметь дом во Франции и свободно путешествовать по миру.

"А что, если я отвечу на эти вопросы, а через два дня ситуация изменится? Давайте так: я очень хочу жить и в Украине, и иметь дом во Франции, свободно говорить по-французски и легко зарабатывать 10 тыс. евро, встречаться с классным парнем и собирать коллекцию духов, чтобы война закончилась победой Украины и вернулись все пленные и похищенные дети", — отметила Монро.

Монро рассказала, как она живёт сейчас
Монро рассказала, как она живёт сейчас
Фото: Instagram
Монро рассказала, как она живёт сейчас
Монро рассказала, как она живёт сейчас
Фото: Instagram
Монро рассказала, как она живёт сейчас
Монро рассказала, как она живёт сейчас
Фото: Instagram
Монро рассказала, как она живёт сейчас
Монро рассказала, как она живёт сейчас
Фото: Instagram
Монро рассказала, как она живёт сейчас
Монро рассказала, как она живёт сейчас
Фото: Instagram
Монро рассказала, как она живёт сейчас
Монро рассказала, как она живёт сейчас
Фото: Instagram
Монро рассказала, как она живёт сейчас
Монро рассказала, как она живёт сейчас
Монро рассказала, как она живёт сейчас
Монро рассказала, как она живёт сейчас
Монро рассказала, как она живёт сейчас
Монро рассказала, как она живёт сейчас

Напомним, ранее Фокус писал, что:

  • Неугомонная Монро призналась, что помогает своей подруге Графине воспитывать сына Льва, однако это не её биологический ребёнок.
  • Также звезда прокомментировала интервью комика и ветерана войны Виктора Розового. Во время беседы с Раминой Эсхакзай актер резко высказался о представителях ЛГБТ-сообщества.

Кроме того, недавно знаменитость рассказала, как пережила эвакуацию из поезда во время очередной атаки россиян. Она ехала из столицы в Закарпатье.