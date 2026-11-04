Травести-дива Монро выехала из Украины: где сейчас живет звезда и вернется ли она в Киев

Украинская блогерша и телеведущая Невгамовна Монро откровенно рассказала, что уехала из Украины и сейчас находится во Франции. Звезда временно поселилась в небольшом поселке недалеко от города Дижон.

Монро призналась, что не планирует зимовать во Франции, но куда отправится дальше — пока не раскрывает. Об этом знаменитость сообщила в Instagram-stories (monritta). Как уехала звезда и как сложилась её судьба за границей — читайте далее в материале "Фокуса".

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Травести-дива Монро выехала из Украины

Блогерша рассказала, что сейчас живет во Франции в небольшом поселке недалеко от города Дижон. По ее словам, там очень спокойно, ближайший супермаркет находится в шести километрах, а кафе и магазинов нет. Однако зимувать женщина планирует в другой стране, в какой именно — пока неизвестно. Монро призналась, что очень скучает по своей жизни в Киеве.

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"В целом скучаю по себе и по своей жизни в Киеве. По квартире, по кошкам (которым важно быть там, где их кормят и чешут), по кабинету, по парку, по друзьям, по Киеву…" — сказала она.

Кстати, Монро отметила, что пересекла границу во время военного положения совершенно законно. Сейчас во Франции знаменитость работает психологом, снимает контент для блога, а также проводит время с сыном подруги Левчиком.

Что касается возвращения в Украину, звезда заявила, что пока не знает, как сложится ситуация. Она мечтает жить на Родине, иметь дом во Франции и свободно путешествовать по миру.

"А что, если я отвечу на эти вопросы, а через два дня ситуация изменится? Давайте так: я очень хочу жить и в Украине, и иметь дом во Франции, свободно говорить по-французски и легко зарабатывать 10 тыс. евро, встречаться с классным парнем и собирать коллекцию духов, чтобы война закончилась победой Украины и вернулись все пленные и похищенные дети", — отметила Монро.

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Напомним, ранее Фокус писал, что:

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Также звезда прокомментировала интервью комика и ветерана войны Виктора Розового. Во время беседы с Раминой Эсхакзай актер резко высказался о представителях ЛГБТ-сообщества.

Кроме того, недавно знаменитость рассказала, как пережила эвакуацию из поезда во время очередной атаки россиян. Она ехала из столицы в Закарпатье.