Травесті-діва Монро виїхала з України: де зараз живе зірка і чи повернеться до Києва

Українська блогерка та телеведуча Невгамовна Монро відверто розповіла, що виїхала з України та наразі перебуває у Франції. Зірка тимчасово оселилась у маленькому селищі біля міста Діжон.

Монро зізналась, що не планує зимувати у Франції, але куди вирушить далі – поки не розголошує. Про це знаменитість повідомила в Instagram-stories (monritta). Як виїхала зірка і як склалась її доля за кордоном – читайте далі у матеріалі Фокусу.

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Травесті-діва Монро виїхала з України

Блогерка розповіла, що на сьогодні живе у Франції в маленькому селищі біля міста Діжон. За її словами, там дуже спокійно, найближчий супермаркет розташований за шість кілометрів, а кафе та магазинів немає. Однак зимувати жінка планує в іншій країні, в якій саме – поки невідомо. Монро зізналась, що дуже сумує за своїм життям у Києві.

"Сумую в цілому за собою та своїм життям в Києві. За квартирою, за кицями (яким важливо бути там, де їх годують та чухають), за кабінетом, за парком, за друзями, за Києвом…" — сказала вона.

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До речі, Монро зазначила, що перетнула кордон під час воєнного стану цілком законно. Наразі у Франції знаменитість працює психологом, знімає контент для блогу, а також проводить час із сином подруги Левчиком.

Щодо повернення в Україну зірка заявила, що поки не знає, як складеться ситуація. Вона мріє жити на Батьківщині, мати будинок у Франції та вільно подорожувати світом.

"А якщо я відповім на ці запитання і через два дні ситуація зміниться? Давайте так: я дуже хочу жити і в Україні, і мати будинок у Франції, побіжно говорити французькою та легко заробляти 10 тисяч євро, мати стосунки з класним чуваком та збирати колекцію парфумів, щоб закінчилася війна перемогою України та повернулися всі полонені та викрадені діти", — зазначила Монро.

Монро розповіла, як живе зараз Фото: Instagram Монро розповіла, як живе зараз Фото: Instagram Монро розповіла, як живе зараз Фото: Instagram Монро розповіла, як живе зараз Фото: Instagram Монро розповіла, як живе зараз Фото: Instagram Монро розповіла, як живе зараз Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Невгамовна Монро зізналася, що допомагає виховувати сина Лева своїй подрузі Графині, проте це не її біологічна дитина.

Також зірка прокоментувала інтервʼю коміка та ветерана війни Віктора Розового. Під час розмови з Раміною Есхакзай актор різко висловився про представників ЛГБТ-спільноти.

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