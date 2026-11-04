Умер культовый режиссер эротических фильмов Тинто Брасс

Утром 4 ноября в Риме скончался легендарный кинорежиссёр Тинто Брасс. Знаменитость обрела широкую известность благодаря своим эротическим фильмам.

О смерти режиссёра сообщили его жена Екатерина Варци и дети — Бонифачо и Беатриче Брасс. Об этом пишет ANSA.

Смерть Тинта Брасса

Известный режиссёр скончался утром 4 ноября, около 10:30. Причина смерти пока не разглашается. Однако известно, что в апреле 2010 года Брасс перенёс тяжёлый инсульт, после чего прекратил активную профессиональную деятельность.

Отмечается, что семья планирует провести похороны режиссера в узком семейном кругу.

Екатерина Варци и Тинто Брасс Фото: Instagram

Тинто Брасс — что о нём известно

Тинто Брасс родился в Милане 26 марта 1933 года. Итальянский режиссёр, которого считают мастером и легендой эротического кино, был внуком художника Италико Брасса.

Брасс при жизни стал главным символом мирового эротического кинематографа. Всемирную и культовую славу ему принесло решение исследовать человеческую сексуальность и демонстрировать это на большом экране. Среди его самых известных фильмов — "Салон Китти" (1976), "Ключ" (1983), "Калигула" (вышел в 1984 году), "Миранда" (1985) и другие.

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Режиссёр почти 50 лет прожил в браке со сценаристкой и своей музой Карлой Чиприани, которая родила ему сына Бонифачо и дочь Беатриче. После смерти жены Брасс перенёс тяжёлый инсульт.

В августе 2017 года стало известно, что режиссёр официально женился во второй раз — на своей адвокатке Екатерине Варце, которая ухаживала за ним до последних дней.

Тинто Брасс Фото: Instagram

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