Помер культовий режисер еротичних фільмів Тінто Брасс

Вранці 4 листопада у Римі пішов із життя легендарний кінорежисер Тінто Брасс. Велику популярність знаменитість отримав завдяки своїм еротичним фільмам.

Про смерть режисера повідомила його дружина Катерина Варці та діти — Боніфачо і Беатріче Брасс. Про це пише ANSA.

Смерть Тінта Брасса

Знаменитий режисер пішов із життя вранці 4 листопада, близько 10:30. Причину смерті поки не розголошують. Однак відомо, що у квітні 2010 року Брасс переніс важкий інсульт, після чого припинив активну професійну діяльність.

Зазначається, що родина планує провести похорон режисера у вузькому сімейному колі.

Катерина Варці та Тінто Брасс Фото: Instagram

Тінто Брасс – що про нього відомо

Тінто Брасс народився в Мілані 26 березня 1933 року. Італійський режисер, якого вважають майстром та легендою еротичного кіно, був онуком художника Італіко Брасса.

Брасс за життя став головним символом світового еротичного кінематографа. Всесвітню та культову славу йому принесло рішення досліджувати людську сексуальність та демонструвати це на великому екрані. Серед його найвідоміших стрічок — "Салон Кітті" (1976), "Ключ" (1983), "Калігула" (вийшов у 1984 році), "Міранда" (1985) та інші.

Видео дня

Режисер майже 50 років прожив у шлюбі зі сценаристкою та своєю музою Карлою Чіпріані, яка народила йому сина Боніфачо та доньку Беатріче. Після смерті дружини Брасс переніс важкий інсульт.

У серпні 2017 року стало відомо, що режисер офіційно одружився вдруге — зі своєю адвокаткою Катериною Варці, яка доглядала його до останніх днів.

Тінто Брасс Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

У Львові раптово померла українська співачка, солістка гурту "Крайня хата" Іванна Ткачик. Її серце зупинилося просто під час концерту. Жінка пішла із життя у 60 років.

Також нещодавно помер Патрік Стюарт — зірка "Людей Ікс". Йому було 86 років.

Крім того, відомий актор озвучування Ерік Бауза, який подарував свої голоси персонажам Looney Tunes — зокрема Багзу Банні, Даффі Даку та Поркі Пігу, — пішов із життя у віці 46 років.