Помер легендарний актор, який озвучував Багза Банні та Даффі Дака
Відомий актор озвучування Ерік Бауза, який подарував свої голоси персонажам Looney Tunes — зокрема Багзу Банні, Даффі Даку та Поркі Пігу, — пішов із життя у віці 46 років.
Про це повідомила родина артиста на його сторінці в Instagram (bauzilla). У заяві йдеться, що актор помер "несподівано". Попередня причина смерті Баузи – гіпертонічне серцево-судинне захворювання.
Що відомо про смерть Еріка Баузи
Бауза озвучив низку персонажів, зокрема в анімаційному хіті "Койот проти Акме", а також він нещодавно з’явився у проєкті "Забутий острів".
"Від родини Еріка Баузи: Ерік Бауза, лауреат премії "Еммі", актор озвучування та сучасний озвучувач культових героїв Looney Tunes Багза Банні та Даффі Дака, а також десятків інших улюблених героїв мультфільмів, раптово помер. Деталі згодом", — йдеться у заяві родичів.
ЗМІ повідомили, що причиною смерті Баузи стало гіпертонічне серцево-судинне захворювання. Актор пішов із життя у себе вдома в неділю, 25 жовтня.
Також зазначається, що у зірки було апное сну та ожиріння другого класу.
Ерік Бауза – коротко про його життя
У 2021 році актор розповідав, що з дитинства був великим шанувальником персонажів Looney Tunes і часто озвучував їхні голоси.
Ерік подарував свій голос понад 400 персонажам, зокрема у стрічках "Аватар: Останній захисник", "Скубі-Ду! Таємниця Інкорпорейтед" та інші.
У фільмі "Космічний джем: Нові легенди" актор озвучив Даффі Дака, Поркі Піга, Елмера Фадда та Фоггорна Леггорна, а згодом повернувся до цих ролей у стрічці "Койот проти Акме".
Крім цього, Бауза озвучив генерала Тоада у фільмі "Брати Супер Маріо в кіно" та його продовженні — "Брати Супер Маріо: Галактика".
У період із 2022 по 2025 рік Бауза отримав три премії "Еммі" за видатну роботу з озвучування в низці телесеріалів.
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