Помер легендарний актор, який озвучував Багза Банні та Даффі Дака

Відомий актор озвучування Ерік Бауза, який подарував свої голоси персонажам Looney Tunes — зокрема Багзу Банні, Даффі Даку та Поркі Пігу, — пішов із життя у віці 46 років.

Про це повідомила родина артиста на його сторінці в Instagram (bauzilla). У заяві йдеться, що актор помер "несподівано". Попередня причина смерті Баузи – гіпертонічне серцево-судинне захворювання.

Що відомо про смерть Еріка Баузи

Бауза озвучив низку персонажів, зокрема в анімаційному хіті "Койот проти Акме", а також він нещодавно з’явився у проєкті "Забутий острів".

"Від родини Еріка Баузи: Ерік Бауза, лауреат премії "Еммі", актор озвучування та сучасний озвучувач культових героїв Looney Tunes Багза Банні та Даффі Дака, а також десятків інших улюблених героїв мультфільмів, раптово помер. Деталі згодом", — йдеться у заяві родичів.

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Смерть Еріка Баузи Фото: Instagram

ЗМІ повідомили, що причиною смерті Баузи стало гіпертонічне серцево-судинне захворювання. Актор пішов із життя у себе вдома в неділю, 25 жовтня.

Також зазначається, що у зірки було апное сну та ожиріння другого класу.

Ерік Бауза – коротко про його життя

У 2021 році актор розповідав, що з дитинства був великим шанувальником персонажів Looney Tunes і часто озвучував їхні голоси.

Ерік подарував свій голос понад 400 персонажам, зокрема у стрічках "Аватар: Останній захисник", "Скубі-Ду! Таємниця Інкорпорейтед" та інші.

У фільмі "Космічний джем: Нові легенди" актор озвучив Даффі Дака, Поркі Піга, Елмера Фадда та Фоггорна Леггорна, а згодом повернувся до цих ролей у стрічці "Койот проти Акме".

Крім цього, Бауза озвучив генерала Тоада у фільмі "Брати Супер Маріо в кіно" та його продовженні — "Брати Супер Маріо: Галактика".

У період із 2022 по 2025 рік Бауза отримав три премії "Еммі" за видатну роботу з озвучування в низці телесеріалів.

Ерік Бауза Фото: Instagram Ерік Бауза Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

На 94-му році життя помер американський актор Том Скеррітт. Він відомий за ролями у легендарних фільмах "Топ Ґан" та "Чужий".

Також у Львові на 87-му році життя помер народний артист України, актор Федір Стригун. Тривалий час він боровся із важкою хворобою. Місяць тому йому зробили операцію, після якої чоловік проходив реабілітацію.

Крім того, у віці 34 років раптово помер відомий актор ЕрДжей Мітт, який прославився завдяки своїй ролі у популярному телесеріалі "Пуститися берега".