Умер легендарный актер, озвучивавший Багза Банни и Даффи Дака

Известный актер озвучивания Эрик Бауза, подаривший свои голоса персонажам "Looney Tunes" — в частности, Багзу Банни, Даффи Даку и Порки Пигу, — скончался в возрасте 46 лет.

Об этом сообщили родственники артиста на его странице в Instagram (bauzilla). В заявлении говорится, что актер скончался "неожиданно". Предполагаемая причина смерти Баузы — гипертоническая болезнь сердца.

Что известно о смерти Эрика Баузы

Бауза озвучил ряд персонажей, в частности в анимационном хите "Койот против Акме", а также недавно принял участие в проекте "Забытый остров".

"От семьи Эрика Баузы: Эрик Бауза, лауреат премии "Эмми", актер озвучивания и современный исполнитель голосов культовых героев Looney Tunes Багза Банни и Даффи Дака, а также десятков других любимых героев мультфильмов, внезапно скончался. Подробности позже", — говорится в заявлении родственников.

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Смерть Эрика Баузы Фото: Instagram

СМИ сообщили, что причиной смерти Баузы стало гипертоническое сердечно-сосудистое заболевание. Актер скончался у себя дома в воскресенье, 25 октября.

Также отмечается, что у звезды наблюдались апноэ во сне и ожирение второй степени.

Эрик Бауза — кратко о его жизни

В 2021 году актёр рассказывал, что с детства был большим поклонником персонажей "Looney Tunes" и часто озвучивал их голоса.

Эрик озвучил более 400 персонажей, в том числе в фильмах "Аватар: Последний хранитель", "Скуби-Ду! Тайна Инкорпорейтед" и других.

В фильме "Космический джем: Новые легенды" актёр озвучил Даффи Дака, Порки Пига, Элмера Фадда и Фоггорна Леггорна, а позже вновь исполнил эти роли в картине "Койот против Акме".

Кроме того, Бауза озвучил генерала Тоада в фильме "Братья Супер Марио в кино" и его продолжении — "Братья Супер Марио: Галактика".

В период с 2022 по 2025 год Бауза получил три премии "Эмми" за выдающуюся работу по озвучиванию в ряде телесериалов.

Эрик Бауза Фото: Instagram Эрик Бауза Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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