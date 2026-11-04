"Мог быть причастен": участник Нацотбора делал ДНК-тест после беременности знакомой

Украинский певец Иван Ищенко (Brykulets), участник национального отбора на Евровидение-2025, признался, что в 20 лет у него были все шансы стать отцом.

Молодой человек неожиданно узнал о беременности знакомой и в течение девяти месяцев не знал, его ли это ребенок. Об этом Иван рассказал в интервью Маше Ефросининой.

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В то время парень вел активную жизнь, поэтому ребенок вполне мог быть его. Пришлось ждать целых девять месяцев, чтобы убедиться, что он все-таки не отец.

"Жизнь была веселой. Всем по 20 лет или меньше. Так случилось, что одна моя знакомая довольно неожиданно забеременела. Я мог быть причастен к этому. Но потом оказалось, что к отцовству я причастен не был. Я уже был в других отношениях и долго не мог рассказать о той ситуации в тот момент девушке. Девять месяцев я засыпал в напряжении. И когда мы открыли конверты и выяснилось, что я не отец, я пришел домой и написал песню за полтора часа от начала до конца. Я так быстро песню еще никогда не сочинял. Выпустил все, что болит", — признался Иван.

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Brykulets Фото: Instagram

Речь идет о песне "Перестань". В одной из строк звучит фраза: "Не может быть, чтобы этот ребенок был моим".

"Я понимал, что это не самое худшее, что могло случиться в жизни", — говорит Brykulets.

По словам Ивана, главная проблема заключалась в том, что у него на тот момент не было стабильного заработка.

"Это был очень тяжелый период. Учился в театральном институте, жил с девушкой, работы не было, а доход — ноль. Родители редко помогали. Только мама, кажется", — добавил Brykulets.

Интересно, что Иван сохранил хорошие отношения с той девушкой и ее ребенком.

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