"Міг бути причетним": учасник Нацвідбору робив ДНК-тест після вагітності знайомої

Український співак Іван Іщенко (Brykulets), учасник національного відбору на Євробачення-2025, зізнався, що у свої 20 років мав усі шанси стати татом.

Юнак несподівано дізнався про вагітність знайомої і протягом дев’яти місяців не знав, чи дитина його. Про це Іван розповів в інтерв’ю Маші Єфросиніній.

Brykulets робив ДНК-тест

Тоді хлопець вів активне життя, тому дитина цілком могла бути його. Довелося чекати цілих девʼять місяців, аби впевнитися, що він таки не батько.

"Було веселе життя. Всім по 20 років або менше. Так сталося, що одна моя знайома досить неочікувано завагітніла. Я міг бути причетним до цього. Але потім виявилося, що до батьківства я причетним не був. Я вже був у інших стосунках і довго не міг розповісти про ту ситуацію на той момент дівчині. Дев’ять місяців я засинав на нервах. І коли ми відкрили конверти й виявилося, що я не батько, то прийшов додому і написав пісню за півтори години від початку до кінця. Я так швидко пісню ще ніколи не робив. Випустив все, що болить", — зізнався Іван.

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Brykulets Фото: Instagram

Мова про пісню "Перестань". В одному з рядків звучить фраза: "Буть не може, шо дитина ця моя".

"Я розумів, що це не найгірше, що могло статися в житті", — каже Brykulets.

За словами Івана, головна проблема була в тому, що в нього не було стабільного заробітку на той момент.

"Був дуже важкий період. Навчався в театралці, жив з дівчиною, жодної роботи й доходу було нуль. Батьки рідко допомагали. Тільки мама, здається", — додав BRYKULETS.

Цікаво, що Іван зберіг хороші стосунки з тією дівчиною та її дитиною.

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