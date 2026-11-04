Трендовая обувь зимы 2026/2027: сапоги, которые покорят каждого (фото)

Украинские модницы уже ищут стильную обувь на зиму 2026/2027. Известный дизайнер Андре Тан дал советы по выбору сапог, которые можно сочетать с любым нарядом.

Главное правило этой зимы — обувь должна быть красивой и практичной. Ведь хочется и выглядеть стильно, и чувствовать себя комфортно даже в мороз. Какие же сапоги лучше выбрать в холодное время года — читайте далее в материале Фокуса.

Жокейские сапоги

Высокие, элегантные, на плоской подошве — это классика, которая вновь возвращается в тренды. Андре Тан рекомендует сочетать такую обувь с трикотажными юбками миди, узкими брюками, заправленными внутрь, и объёмными свитерами грубой вязки.

Жокейские сапоги Фото: Instagram

Сапоги со спущенной голенищей

Благодаря мягкому материалу и помятости такой обуви ваш образ будет выглядеть как изящная французская небрежность. Дизайнер рекомендует носить эти сапоги в основном с романтичными нарядами, отказываясь от строгих линий в одежде.

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Сапоги со спущенной голенищей Фото: Instagram

Байкерские сапоги с пряжками

Массивные сапоги с ремешками и металлическими деталями станут идеальным дополнением к вашему гардеробу. Лучше всего их сочетать с романтичными платьями и красивыми женственными юбками.

Байкерские сапоги с пряжками Фото: Instagram

Ботфорты

В моду снова вернулась вечная классика — ботфорты. Особенно актуальны замшевые и кожаные модели выше колена. Андре Тан подчеркнул: чем выше — тем лучше. Такие сапоги стоит носить с мини-юбками, объёмными свитерами и длинными пальто. Главное – меньше вульгарности и больше элегантности.

Ботфорты Фото: Instagram

Пушистая обувь с мехом

Сапожки с искусственным мехом и объёмной овчиной стали настоящим хитом зимы 2026/2027. Однако нужно быть осторожными с пропорциями обуви, чтобы сохранить баланс внешнего вида.

Пушистая обувь с мехом Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Андре Тан назвал пять вещей, которые не стоит покупать в интернете. Так, брюки и обувь лучше покупать лично в магазине, чтобы можно было примерить и убедиться, что эти вещи вам идут.

Также украинский дизайнер рассказал о вещах, которые в 2026 году утратили актуальность. Среди них — всеми любимые джинсы-скини, а также мелкие аксессуары.

Кроме того, были названы актуальные сумки на осень 2026 года. Сейчас микросумки постепенно уходят на второй план. Таким образом, этот аксессуар должен быть не только стильным, но и практичным.