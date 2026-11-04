Трендове взуття зими 2026/2027: чоботи, які підкорять кожного (фото)
Українські модниці вже в пошуку стильного взуття на зиму 2026/2027. Відомий дизайнер Андре Тан дав поради щодо вибору чоботів, які можна поєднувати з будь-яким вбранням.
Найголовніше правило цієї зими – взуття має бути гарним та практичним. Адже хочеться і мати стильний вигляд, і почуватися комфортно навіть у мороз. Які ж чоботи краще обрати у холодну пору – читайте далі у матеріалі Фокусу.
Жокейські чоботи
Високі, елегантні, на плоскій підошві – це класика, яка знову повертається у тренди. Андре Тан рекомендує поєднувати таке взуття із трикотажними спідницями міді, вузькими штанами, заправленими всередину та об'ємними светрами грубої в'язки.
Чоботи зі спущеною халявою
Завдяки м'якому матеріалу та пожмаканості такого взуття ваш образ матиме вигляд витонченої французької недбалості. Дизайнер радить чоботи більш для романтичних аутфітів, відмовляючись від строгих ліній в одязі.
Байкерські чоботи з пряжками
Масивні, з ремінцями та металевими деталями чоботи стануть ідеальною знахідкою для вашого гардеробу. Найкраще їх поєднувати з романтичними сукнями та жіночими красивими спідницями.
Ботфорти
У моду знову повернулась вічна класика – ботфорти. Особливо актуальні замшеві та шкіряні моделі вище коліна. Андре Тан наголосив: чим вище – тим краще. Такі чоботи варто носити з мініспідницями, об'ємними светрами та довгими пальтами. Головне – менше вульгарності і більше елегантності.
Пухнасте взуття з хутром
Чобітки зі штучним хутром та об'ємною овчиною стали справжнім хітом зими 2026/2027. Однак треба бути обережними із пропорціями взуття, щоб зберегти баланс зовнішнього вигляду.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Андре Тан назвав п'ять речей, які не варто купувати в інтернеті. Так, штани та взуття краще купувати особисто у магазині, щоб можна було приміряти та впевнитись, що вам личать ці речі.
- Також український дизайнер розповів про речі, які у 2026 році втратили актуальність. Серед них – всіма улюблені джинси скіні, а також маленькі аксесуари.
Крім того, було названо актуальні сумки на осінь 2026 року. Зараз мікросумки поступово відходять на другий план. Таким чином, цей аксесуар має бути не тільки стильним, а й практичним.