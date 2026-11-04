Трендове взуття зими 2026/2027: чоботи, які підкорять кожного (фото)

Українські модниці вже в пошуку стильного взуття на зиму 2026/2027. Відомий дизайнер Андре Тан дав поради щодо вибору чоботів, які можна поєднувати з будь-яким вбранням.

Найголовніше правило цієї зими – взуття має бути гарним та практичним. Адже хочеться і мати стильний вигляд, і почуватися комфортно навіть у мороз. Які ж чоботи краще обрати у холодну пору – читайте далі у матеріалі Фокусу.

Жокейські чоботи

Високі, елегантні, на плоскій підошві – це класика, яка знову повертається у тренди. Андре Тан рекомендує поєднувати таке взуття із трикотажними спідницями міді, вузькими штанами, заправленими всередину та об'ємними светрами грубої в'язки.

Жокейські чоботи Фото: Instagram

Чоботи зі спущеною халявою

Завдяки м'якому матеріалу та пожмаканості такого взуття ваш образ матиме вигляд витонченої французької недбалості. Дизайнер радить чоботи більш для романтичних аутфітів, відмовляючись від строгих ліній в одязі.

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Чоботи зі спущеною халявою Фото: Instagram

Байкерські чоботи з пряжками

Масивні, з ремінцями та металевими деталями чоботи стануть ідеальною знахідкою для вашого гардеробу. Найкраще їх поєднувати з романтичними сукнями та жіночими красивими спідницями.

Байкерські чоботи з пряжками Фото: Instagram

Ботфорти

У моду знову повернулась вічна класика – ботфорти. Особливо актуальні замшеві та шкіряні моделі вище коліна. Андре Тан наголосив: чим вище – тим краще. Такі чоботи варто носити з мініспідницями, об'ємними светрами та довгими пальтами. Головне – менше вульгарності і більше елегантності.

Ботфорти Фото: Instagram

Пухнасте взуття з хутром

Чобітки зі штучним хутром та об'ємною овчиною стали справжнім хітом зими 2026/2027. Однак треба бути обережними із пропорціями взуття, щоб зберегти баланс зовнішнього вигляду.

Пухнасте взуття з хутром Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Андре Тан назвав п'ять речей, які не варто купувати в інтернеті. Так, штани та взуття краще купувати особисто у магазині, щоб можна було приміряти та впевнитись, що вам личать ці речі.

Також український дизайнер розповів про речі, які у 2026 році втратили актуальність. Серед них – всіма улюблені джинси скіні, а також маленькі аксесуари.

Крім того, було названо актуальні сумки на осінь 2026 року. Зараз мікросумки поступово відходять на другий план. Таким чином, цей аксесуар має бути не тільки стильним, а й практичним.