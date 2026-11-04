Росса Геллера не узнать: 60-летний герой сериала "Друзья" кардинально изменился (фото)

Актёр, сыгравший Росса Геллера в популярном ситкоме "Друзья", больше не похож на своего культового персонажа. Отметив 60-летие, Дэвид Швиммер удивил поклонников новыми фотографиями: он предстал в совершенно ином образе — с седой щетиной и новой прической.

Для миллионов зрителей он навсегда останется одним из шести главных героев культового сериала, который на протяжении десяти сезонов собирал у экранов огромную аудиторию. Однако его карьера после завершения сериала оказалась гораздо разнообразнее: Швиммер снимался во многих комедиях и драмах, озвучивал персонажей мультфильмов, а также успешно попробовал себя в режиссуре — в частности, снял десять эпизодов самого сериала "Друзья". Фокус рассказывает подробнее о Дэвиде Швиммере и показывает, как он выглядит сейчас.

Дэвид Швиммер отпраздновал 60-летие Фото: Instagram

Путь к признанию и роль Росса Геллера

Сериал "Друзья", премьера которого состоялась в 1994 году, мгновенно стал мировым хитом. Швиммер блестяще воплотил образ Росса Геллера — несколько неуклюжего, романтичного ученого, — хотя сначала колебался и даже отклонил предложение сыграть эту роль. В конце концов он изменил решение и стал первым актером, утвержденным в основной состав.

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Роль в сериале принесла ему номинацию на премию "Эмми", но в то же время заставила его годами доказывать зрителям и режиссёрам, что его актёрский диапазон гораздо шире, чем один комедийный типаж.

Дэвид Швиммер сейчас не похож на себя Фото: Instagram

Что известно о его личной жизни

Актёр всегда старался не афишировать свою личную жизнь. В 1990-х годах он встречался с певицей Натали Имбрульей, а в 2010 году женился на британской фотографке Зои Бакман. В мае 2011 года у пары родилась дочь Клео, однако через шесть лет супруги объявили о разводе.

Впоследствии папарацци заметили актёра на прогулке с Элианой Джолковски, которая моложе его на 30 лет. По сообщению журнала People, пара шла, держась за руки. Позже в сети появились и другие их совместные фото. Впрочем, никаких официальных комментариев относительно своих отношений они не давали.

Напомним, ранее Фокус писал:

Кроме того, звёзд сериала Дженнифер Энистон и Дэвида Швиммера ранее подозревали в романе.