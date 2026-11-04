Росса Геллера не впізнати: 60-річний герой "Друзів" кардинально змінився (фото)

Актор, який зіграв Росса Геллера в популярному ситкомі "Друзі", більше не схожий на свого культового персонажа. Відсвяткувавши 60-річчя, Девід Швіммер здивував шанувальників новими світлинами: він постав в абсолютно іншому образі — із сивою щетиною та новою зачіскою.

Для мільйонів глядачів він назавжди залишиться одним із шести головних героїв культового серіалу, який протягом десяти сезонів збирав біля екранів величезну аудиторію. Проте його кар’єра після завершення шоу була значно різноманітнішою: Швіммер знімався в багатьох комедіях і драмах, озвучував персонажів мультфільмів, а також успішно спробував себе в режисурі — зокрема, зрежисував десять епізодів самих "Друзів". Фокус розповідає детальніше про Девіда Швіммера і показує, який вигляд він зараз має.

Девід Швіммер відсвяткував 60 років Фото: Instagram

Шлях до визнання та роль Росса Геллера

Серіал "Друзі", прем’єра якого відбулася в 1994 році, миттєво став світовим хітом. Швіммер блискуче втілив образ Росса Геллера — дещо незграбного, романтичного науковця, — хоча спочатку вагався і навіть відхилив пропозицію зіграти цю роль. Зрештою він змінив рішення і став першим актором, затвердженим до основного складу.

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Робота в серіалі принесла йому номінацію на премію "Еммі", але водночас змусила роками доводити глядачам і режисерам, що його акторський діапазон значно ширший за один комедійний типаж.

Девід Швіммер зараз не схожий на себе Фото: Instagram

Що відомо про його особисте життя

Актор завжди намагався тримати своє приватне життя подалі від сторонніх очей. У 1990-х роках він зустрічався зі співачкою Наталі Імбрульєю, а у 2010-му одружився з британською фотографинею Зої Бакман. У травні 2011 року в пари народилася донька Клео, проте через шість років подружжя оголосило про розлучення.

Згодом папараці помітили актора на прогулянці з Еліаною Джолковскі, яка молодша за нього на 30 років. За повідомленням журналу People, пара йшла, тримаючись за руки. Пізніше в мережі з’явилися й інші їхні спільні фото. Утім, жодних офіційних коментарів щодо своїх стосунків вони не давали.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Крім того, зірок серіалу Дженніфер Еністон і Девіда Швіммера раніше підозрювали в романі.