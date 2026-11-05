"Стыдно!": Холоденко попала в скандал из-за защиты подростка в столкновениях на Борщаговке

Украинская психологиня и блогер Наталья Холоденко прокомментировала конфликт в здании Нацгвардии на Петропавловской Борщаговке. Она встала на защиту 14-летнего подростка, которого нашли в здании, и из-за этого подверглась критике в сети.

Так, Холоденко заговорила о людях, которые распространяют мемы о подростке. По её мнению, они издеваются над более слабыми. Об этом психолог заявила на своей странице в Threads. Подробнее — расскажет Фокус.

Холоденко подверглась критике

Знаменитость удивилась тому, что многие пишут "страшные вещи" о подростке, которого обнаружили в доме на Борщаговке. Наталья подчеркнула, что это — ребенок, который может ошибаться. К тому же она назвала пользователей сети "тюремщиками".

"Множество взрослых людей пишут ужасные вещи о подростке. Подождите-ка, это же ребенок! Он может ошибаться, и мы своими реакциями показываем ему варианты поведения. Не стоит закидывать его камнями, потому что это проще всего, а если уж взялись его обсуждать, то хоть немного проявите интеллект. У меня такое ощущение, что половина людей в Threads пишут из тюрьмы. Это чей-то ребенок!" — заявила Холоденко.

Видео дня

Она подчеркнула: люди, которые пишут, что хотят увидеть родителей парня и что он уже может нести ответственность, якобы "издеваются над более слабыми". По словам Натальи, это очень цинично, и ей стыдно за комментаторов.

"Это очень цинично. И поскольку у вас нет эмоционального интеллекта, мне стыдно за вас. Еще вопрос: есть ли у вас дети-подростки и так ли вы уверены, что они проводят время в библиотеке, читая историю Украины", — поинтересовалась психолог.

Кроме того, Холоденко отметила, что люди, распространяющие мемы о подростке, просто "издеваются над более слабыми". Она посоветовала обратиться к специалистам.

"Люди, которые распространяют мемы про подростка — у вас на 100 % есть потребность издеваться над более слабыми, и вам уже пора записаться на психодиагностику своего состояния. Не ко мне!" — добавила Наталья.

Высказывания Холоденко Фото: Threads Высказывания Холоденко Фото: Threads Высказывания Холоденко Фото: Threads

В комментариях под постами Холоденко большинство украинцев раскритиковали Наталью и признались, что им стыдно за её высказывания.

"Наташа, хватит бить по штанге, это тебе не к лицу";

"Хотим увидеть, как ты извиняешься";

"Каждый раз мне стыдно за Наташу";

"Наташа, иди выспись";

"Наташа, мы стыдимся за тебя уже не первое десятилетие, альо. И да, в 14 лет человек уже имеет паспорт и несет уголовную ответственность. Пусть и понесет её за свои преступления".

В сети раскритиковали Холоденко Фото: Threads В сети раскритиковали Холоденко Фото: Threads

Столкновения на Борщаговке — что известно

2 ноября появились видео, на которых видно, как в Петропавловской Борщаговке женщина в одежде врача кричала и падала на колени перед правоохранителями, говоря, что нужно немедленно войти в определенный дом и спасти там 40 похищенных людей. Как оказалось, этот дом — пункт временной дислокации Нацгвардии, в котором находились мобилизованные и бывшие беглецы из СЗЧ.

Четырёх мужчин вывели и хотели отвезти в больницу, но толпа устроила драку, заблокировала автобус, забросала военных яйцами и применила баллоны с газом. В конце концов, люди разошлись, а правоохранители начали выяснять, что на самом деле произошло.

3 ноября Буданов сообщил о задержании Валентины Молодой, которая выдавала себя за врача скорой помощи и устроила беспорядки в Петропавловской Борщаговке. В результате возбуждено уголовное дело по факту превышения служебных полномочий.

Впоследствии суд определил меры пресечения в отношении Валентины Молодой и Татьяны Киреевой. Молодая, которая надела форму врача скорой помощи, и Киреева, которую подозревают в организации акции, получили меру пресечения — арест на 60 суток без права освобождения под залог.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинская певица Злата Огневич отреагировала на конфликт в здании Нацгвардии на Петропавловской Борщаговке. В сети артистка не стала скрывать эмоций и перешла на нецензурную лексику — она призвала положить конец этому беспределу.

Впоследствии знаменитость прокомментировала свою реакцию. По словам Златы, она всегда эмоционально реагирует на новости и может неверно трактовать информацию.

Кроме того, Холоденко прокомментировала видео Маши Ефросининой, в котором та выражает соболезнования Ирине Федишин в связи с потерей ребенка.