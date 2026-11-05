"Соромно!": Холоденко втрапила у скандал через захист підлітка у сутичках на Борщагівці

Українська психологиня та блогерка Наталія Холоденко прокоментувала конфлікт у будинку Нацгвардії на Петропавлівській Борщагівці. Вона стала на захист 14-річного хлопця, якого знайшли у приміщенні, і через це нарвалась на критику у мережі.

Так, Холоденко заговорила про людей, які поширюють меми про підлітка. На її думку, вони знущаються над слабшими. Про це психологиня заявила на своїй сторінці у Threads. Детальніше – розповість Фокус.

Холоденко нарвалась на хейт

Знаменитість здивувалась, що багато хто пише "страшні речі" про підлітка, якого виявили у будинку на Борщагівці. Наталія наголосила, що це – дитина, яка може помилятись. До того ж вона назвала користувачів мережі "тюремниками".

"Купа дорослих людей пишуть страшні речі про підлітка. Хвилинка уточнення, це дитина! Він може помилятись і ми своїми реакціями показуємо йому варіанти поведінки. Не камінням закидати, бо це простіше всього, а якщо вже взялись його обговорювати, то хоч трохи проявіть ознаки інтелекту. В мене таке відчуття, що половина людей у Threads пишуть з тюрми. Це чиясь дитина!" — заявила Холоденко.

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Вона наголосила: люди, які пишуть, що хочуть побачити батьків хлопця та що він уже може нести відповідальність, нібито "відриваються на слабших". За словами Наталії, це дуже цинічно і їй соромно за коментаторів.

"Це дуже цинічно. І оскільки у вас немає емоційного інтелекту – я відчуваю сором за вас. Ще питання: чи у вас є діти-підлітки і чи ви так впевнені, що вони в бібліотеці час проводять, читаючи історію України", — поцікавилась психологиня.

Крім цього, Холоденко зазначила, що люди, які поширюють меми про підлітка, просто "знущаються на слабшими". Вона порадила звернутись до спеціалістів.

"Люди, які поширюють меми про підлітка — 100% у вас потреба знущатись над слабшими, і вам уже час записуватись на психодіагностику свого стану. Не до мене!" — додала Наталія.

Висловлювання Холоденко Фото: Threads Висловлювання Холоденко Фото: Threads Висловлювання Холоденко Фото: Threads

У коментарях під дописами Холоденко більшість українців розкритикували Наталію і зізнались, що їм соромно за її висловлювання.

"Наташо, досить лупити у штангу, вам не личить";

"Хочемо побачити, як ти вибачаєшся";

"Кожен раз відчуваю сором за Наташу";

"Наташо, йди проспись";

"Наташо, ми за тебе сором відчуваємо вже не перше десятиріччя, альо. І так, в 14 років людина вже має паспорт і кримінальну відповідальність. Нехай і понесе її за свої злочини".

У мережі розкритикували Холоденко Фото: Threads У мережі розкритикували Холоденко Фото: Threads

Сутички на Борщагівці — що відомо

2 листопада з'явились відео, як на Петропавлівській Борщагівці жінка в одязі лікарки кричала й ставала на коліна перед правоохоронцями, говорячи, що слід негайно зайти у певний будинок та врятувати там 40 викрадених людей. Як виявилось, будинок — пункт тимчасово дислокації Нацгвардії, у якому перебували мобілізовані та колишні втікачі у СЗЧ.

Чотирьох чоловіків вивели та хотіли відвести в лікарню, але натовп почав бійку, заблокував автобус, закидав військових яйцями та застосував балони з газом. Зрештою, люди розійшлись, а правоохоронці почали з'ясовувати, що сталось насправді.

3 листопада Буданов повідомив про затримання Валентини Молодої, яка видавала себе за лікарку швидкої та влаштувала заколот на Петропавлівській Борщагівці. У підсумку розпочато кримінальне провадження за фактом перевищення службових повноважень.

Згодом суд обрав запобіжні заходи для Валентини Молодої та Тетяни Кірєєвої. Молода, яка вдягнула форму лікарки швидкої допомоги, та Кірєєва, яку підозрюють у замовленні акції, отримали запобіжний захід — арешт на 60 діб без права виходу під заставу.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українська співачка Злата Огнєвіч відреагувала на конфлікт у будинку Нацгвардії на Петропавлівській Борщагівці. У мережі артистка не стала приховувати емоцій та перейшла на нецензурні слова – вона закликала зупинити це свавілля.

Згодом знаменитість прокоментувала свою реакцію. За словами Злати, вона завжди емоційно реагує на новини і може невірно трактувати інформацію.

Крім того, Холоденко прокоментувала відео Маші Єфросиніної, у якому та висловлює співчуття Ірині Федишин після втрати дитини.