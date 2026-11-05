Стильная одежда на зиму 2026/2027: вещи, которые согреют в холодные дни (фото)

Украинский дизайнер Андре Тан назвал вещи, которые не только согреют в самые холодные дни, но и помогут выглядеть стильно и дорого даже в лютые морозы зимы 2026/2027. Среди самых актуальных — длинные пуховики, дубленки и даже термобелье.

Эта зима может быть очень холодной, поэтому модельер поделился своими находками, которые будут выглядеть элегантно и не дадут замерзнуть. Подробнее об этом — расскажет Фокус.

Длинный пуховик

Андре Тан считает, что короткий пуховик до пупка — это, конечно, привлекательно, но только до тех пор, пока не появятся первые проблемы со здоровьем. Поэтому дизайнер советует выбирать длинные объемные пуховики из качественного красивого утеплителя.

"И тепло, и стильно, и никто не видит, сколько вы съели в тихие зимние вечера", — пошутил модельер.

Длинный пуховик Фото: Instagram

Дубленки

Этой зимой особенно актуальны объёмные модели с овчиной. Это могут быть куртки-авиаторы и дублёнки с большим красивым воротником. Такая вещь будет выглядеть дорого и прекрасно согреет в холодное время года.

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Дубленка Фото: Instagram

Кашемировый свитер

Андре Тан советует выбирать объемные модели с высоким горлом. В этом сезоне лучше покупать свитера молочного, шоколадного и серого оттенков. При этом дизайнер подчеркнул, что стоит отказаться от синтетики под видом кашемира.

Кашемировый свитер Фото: Instagram

Огромный шарф

Этой зимой главное правило: чем больше шарф — тем лучше. Его можно носить поверх пальто, обматывать вокруг шеи или просто накидывать на плечи. Это будет выглядеть очень красиво, модно и согреет.

Огромный шарф Фото: Instagram

Термобелье

Настоящие модницы знают: самая важная вещь — это иногда та, которую никто никогда не видит. Тонкое термобелье под платьем, брюками или свитером позволяет выглядеть очень элегантно даже в мороз.

"Ведь лучше носить термобелье от Valentino, чем синие коленки под мини-юбкой", — усмехнулся стилист.

Термобелье Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Андре Тан дал советы по выбору сапог, которые можно сочетать с любым нарядом. Главное правило этой зимы — обувь должна быть красивой и практичной.

Также украинский дизайнер рассказал о вещах, которые в 2026 году утратили актуальность. Среди них — всеми любимые джинсы-скини, а также мелкие аксессуары.

Кроме того, названы актуальные сумки на осень 2026 года. Сейчас микросумки постепенно уходят на второй план. Таким образом, этот аксессуар должен быть не только стильным, но и практичным.