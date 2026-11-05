Стильний одяг на зиму 2026/2027: речі, які зігріють у холодні дні (фото)

Український дизайнер Андре Тан назвав речі, які не тільки зігріють у найхолодніші дні, а й допоможуть мати стильний та дорогий вигляд навіть у люті морози зими 2026/2027. Серед найактуальнішого – довгі пуховики, дублянки та навіть термобілизна.

Ця зима може бути дуже холодною, тому модельєр поділився знахідками, які матимуть елегантний вигляд і не дадуть замерзнути. Детальніше про це – розповість Фокус.

Довгий пуховик

Андре Тан вважає, що коротенький пуховик до пупка – це, звичайно, привабливо, але тільки до перших проблем зі здоров’ям. Тому дизайнер радить обирати довгі об’ємні пуховики з якісного красивого утеплювача.

"І тепло, і стильно, і ніхто не бачить, скільки ви з’їли тихими зимовими вечорами", — пожартував модельєр.

Довгий пуховик Фото: Instagram

Дублянки

Цієї зими особливо актуальні об’ємні моделі з овчиною. Це може бути авіатор та дублянки з великим красивим коміром. Така річ матиме дорогий вигляд та чудово зігріє у холодну пору.

Видео дня

Дублянка Фото: Instagram

Кашеміровий светр

Андре Тан радить обирати об’ємні моделі з високою горловиною. Цього сезону краще купувати светри молочного, шоколадного та сірого відтінків. Водночас дизайнер наголосив, що варто відмовитись від синтетики під виглядом кашеміру.

Кашеміровий светр Фото: Instagram

Величезний шарф

Цієї зими найголовніше правило: чим більший шарф – тим краще. Його можна носити поверх пальта, обмотувати навколо шиї або просто накидувати на плечі. Це виглядатиме дуже красиво, модно і буде тепло.

Величезний шарф Фото: Instagram

Термобілизна

Справжні модниці знають: найважливіша річ іноді та, яку ніхто ніколи не бачить. Тонка термобілизна під сукнею, брюками чи светром дозволяє виглядати дуже елегантно навіть у морози.

"Бо краще мати термобілизну від Valentino, ніж сині колінки під мініспідницею", — посміявся стиліст.

Термобілизна Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Андре Тан дав поради щодо вибору чоботів, які можна поєднувати з будь-яким вбранням. Найголовніше правило цієї зими – взуття має бути гарним та практичним.

Також український дизайнер розповів про речі, які у 2026 році втратили актуальність. Серед них – всіма улюблені джинси скіні, а також маленькі аксесуари.

Крім того, названо актуальні сумки на осінь 2026 року. Зараз мікросумки поступово відходять на другий план. Таким чином, цей аксесуар має бути не тільки стильним, а й практичним.