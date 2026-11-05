"Без света можно жить": Витвицкая заговорила о выезде из Киева с маленьким сыном

Украинская телеведущая Соломия Витвицкая, недавно родившая первенца, рассказала, планирует ли она уезжать из Киева на фоне обстрелов и отключений света. Телезвезда заверила, что пока остается в столице вместе с сыном.

Об этом Витвицкая рассказала в Instagram-stories (solomiyavitvitska). Она отметила, что, несмотря на ситуацию с безопасностью в Киеве, пока не планирует покидать дом.

Витвицкая — о переезде из Киева

Телеведущая подчеркнула, что верит в Вооруженные силы, ПВО и победу Украины. Таким образом, Соломия с сыном не планирует уезжать из Киева.

Витвицкая считает, что сможет обойтись без электроэнергии, поскольку у неё есть подстанция.

"Многие спрашивают, не планирую ли я уезжать из Киева. Пока что мы с Устимом остаемся дома и верим в ВСУ, ПВО и победу Украины. Без света можно прожить, если есть подстанции, даже с маленьким ребенком. Проблем нет. Но без воды было бы гораздо хуже. Но главное, чтобы мы поддерживали друг друга, чтобы было единство и сплоченность. Посмотрим, как дальше будут развиваться события, но сейчас мы здесь", – сказала ведущая.

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Витвицкая заговорила о выезде из Киева Фото: Instagram

Что известно о Витвицкой

46-летняя телеведущая канала "1+1" недавно впервые стала мамой. У неё родился сын Устим от мужа — военнослужащего Алексея Ситайла.

Мальчик родился 26 сентября в 14:45. При рождении малыш весил 4020 граммов, а его рост составлял 58 сантиметров.

Витвицкая выбрала для сына такое необычное имя, потому что его предложил Алексей. Пара хотела именно украинское имя.

Соломия Витвицкая с мужем и сыном Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Витвицкая рассказала о первой ночи с сыном дома. По её словам, было очень шумно из-за постоянных атак россиян на Киев.

Недавно 46-летняя знаменитость была замечена на прогулке с малышом. Звездная ведущая наслаждалась первыми днями материнства.

Кроме того, Соломия заговорила о материнстве и призналась, хочет ли она в будущем второго ребенка. По её словам, сейчас она очень счастлива от того, что стала мамой.