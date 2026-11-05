"Без світла можна жити": Вітвіцька заговорила про виїзд із Києва з маленьким сином
Українська телеведуча Соломія Вітвіцька, яка нещодавно народила первістка, зізналась, чи планує виїжджати з Києва на тлі обстрілів та відключень світла. Телезірка запевнила, що поки залишається у столиці разом із сином.
Про це Вітвіцька заговорила в Instagram-stories (solomiyavitvitska). Вона зауважила, що попри безпекову ситуацію у Києві наразі не планує залишати домівку.
Вітвіцька – про переїзд з Києва
Телеведуча наголосила, що вірить у Збройні сили, ППО та перемогу України. Таким чином, Соломія з сином не планує виїжджати з Києва.
Вітвіцька вважає, що зможе прожити без електроенергії, оскільки в неї є підстанція.
"Багато запитань, чи не планую виїжджати з Києва. Наразі ми з Устимом залишаємося вдома і віримо в ЗСУ, ППО і перемогу України. Без світла можна прожити, маючи підстанції, навіть з маленькою дитиною. Проблем немає. Але без води було б набагато гірше. Та головне, аби ми підтримували одне одного, щоб була об’єднаність і згуртованість. Побачимо, як далі розвиватимуться події, але зараз ми тут", – сказала ведуча.
Що відомо про Вітвіцьку
46-річна телеведуча "1+1" нещодавно вперше стала мамою. У неї народився син Устим від чоловіка-військовослужбовця Олексія Ситайла.
Хлопчик народився 26 вересня о 14:45. Малюк важив 4020 грамів та був зростом 58 сантиметрів під час народження.
Вітвіцька обрала для сина таке незвичне ім’я, бо його запропонував Олексій. Пара хотіла саме українське ім’я.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Вітвіцька розповіла про першу ніч з сином вдома. За її словами, було дуже гучно через постійні атаки росіян на Київ.
- Нещодавно 46-річна знаменитість засвітилась на прогулянці з малюком. Зіркова ведуча насолоджувалась першими днями материнства.
Крім того, Соломія заговорила про материнство та зізналась, чи хоче в майбутньому другу дитину. За її словами, наразі вона дуже щаслива від того, що стала мамою.