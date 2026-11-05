"Без світла можна жити": Вітвіцька заговорила про виїзд із Києва з маленьким сином

Українська телеведуча Соломія Вітвіцька, яка нещодавно народила первістка, зізналась, чи планує виїжджати з Києва на тлі обстрілів та відключень світла. Телезірка запевнила, що поки залишається у столиці разом із сином.

Про це Вітвіцька заговорила в Instagram-stories (solomiyavitvitska). Вона зауважила, що попри безпекову ситуацію у Києві наразі не планує залишати домівку.

Вітвіцька – про переїзд з Києва

Телеведуча наголосила, що вірить у Збройні сили, ППО та перемогу України. Таким чином, Соломія з сином не планує виїжджати з Києва.

Вітвіцька вважає, що зможе прожити без електроенергії, оскільки в неї є підстанція.

"Багато запитань, чи не планую виїжджати з Києва. Наразі ми з Устимом залишаємося вдома і віримо в ЗСУ, ППО і перемогу України. Без світла можна прожити, маючи підстанції, навіть з маленькою дитиною. Проблем немає. Але без води було б набагато гірше. Та головне, аби ми підтримували одне одного, щоб була об’єднаність і згуртованість. Побачимо, як далі розвиватимуться події, але зараз ми тут", – сказала ведуча.

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Вітвіцька заговорила про виїзд із Києва Фото: Instagram

Що відомо про Вітвіцьку

46-річна телеведуча "1+1" нещодавно вперше стала мамою. У неї народився син Устим від чоловіка-військовослужбовця Олексія Ситайла.

Хлопчик народився 26 вересня о 14:45. Малюк важив 4020 грамів та був зростом 58 сантиметрів під час народження.

Вітвіцька обрала для сина таке незвичне ім’я, бо його запропонував Олексій. Пара хотіла саме українське ім’я.

Соломія Вітвіцька з чоловіком та сином Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Вітвіцька розповіла про першу ніч з сином вдома. За її словами, було дуже гучно через постійні атаки росіян на Київ.

Нещодавно 46-річна знаменитість засвітилась на прогулянці з малюком. Зіркова ведуча насолоджувалась першими днями материнства.

Крім того, Соломія заговорила про материнство та зізналась, чи хоче в майбутньому другу дитину. За її словами, наразі вона дуже щаслива від того, що стала мамою.