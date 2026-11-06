В Киеве сдают квартиру за 18 тысяч: интерьер создал главный столяр Верховной Рады (фото)

В Киеве, на Печерске, сдается в аренду двухкомнатная квартира с деревянной отделкой. Как оказалось, интерьер создал мастер, который в свое время работал главным столяром Верховной Рады.

Аренда квартиры площадью 50 квадратных метров стоит 18 тысяч гривен в месяц. Об этом стало известно на странице в Facebook. Подробнее — расскажет Фокус.

Как выглядит жилье

Квартира расположена на первом этаже кирпичного дома. Квартира находится на улице Андрея Верхогляда, неподалеку расположена станция метро "Звиринецкая".

Автор объявления отметил, что деревянные элементы интерьера собственноручно изготовил бывший главный художник-столяр Верховной Рады.

На опубликованных фотографиях видно, что в квартире высокие потолки, две спальни и просторная кухня. Кроме того, там много шкафов, а также ванная комната и туалет, недавно отремонтированные.

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Установлен новый газовый котел, есть вся необходимая техника — духовка, холодильник, плита.

В доме есть закрытый двор с дверью, оборудованной кодовым замком, а на окнах установлены решетки. Кстати, в квартире разрешено проживание с домашними животными.

Недалеко от дома находится станция метро "Звиринецкая" — пешком идти около пяти минут. Также поблизости расположены Ботанический сад, жилой комплекс "Новопечерские Липки", кафе, спортзал, нотариус и пекарня.

Отмечается, что квартира готова к заселению. Владельцы ищут арендаторов на длительный срок. Стоимость аренды — 18 тысяч гривен в месяц.

Квартира за 18 000 гривен Фото: Facebook Квартира за 18 000 гривен Фото: Facebook Квартира за 18 000 гривен Фото: Facebook Квартира за 18 000 гривен Фото: Facebook Квартира за 18 000 гривен Фото: Facebook Квартира за 18 000 гривен Фото: Facebook Квартира за 18 000 гривен Фото: Facebook Квартира за 18 000 гривен Фото: Facebook Квартира за 18 000 гривен Фото: Facebook Квартира за 18 000 гривен Фото: Facebook Квартира за 18 000 гривен Фото: Facebook Квартира за 18 000 гривен Фото: Facebook Квартира за 18 000 гривен Фото: Facebook

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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