У Києві здають квартиру за 18 тисяч: інтер'єр робив головний столяр Верховної Ради (фото)

У Києві на Печерську пропонують в оренду двокімнатну квартиру з дерев’яним оздобленням. Як виявилось, інтер’єр створив майстер, який свого часу працював головним столяром Верховної Ради.

Оренда квартири площею 50 квадратних метрів коштує 18 тисяч гривень на місяць. Про це стало відомо на сторінці у Facebook. Детальніше – розповість Фокус.

Як виглядає житло

Квартира розташована на першому поверсі цегляного будинку. Житло знаходиться по вулиці Андрія Верхогляда, неподалік є станція метро "Звіринецька".

Автор оголошення зазначив, що дерев’яні елементи інтер'єру власноруч робив колишній головний художник-столяр Верховної Ради.

На опублікованих фото можна побачити, що у квартирі високі стелі, дві спальні та простора кухня. Крім цього, є багато шаф, ванна кімната та туалет зі свіжим ремонтом.

Встановлено новий газовий котел, є уся необхідна техніка – духовка, холодильник, плита.

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У будинку закритий двір із дверями з кодовим замком, а на вікнах встановлено решітки. До речі, у квартирі дозволяють проживати з домашніми тваринами.

Неподалік будинку є станція метро "Звіринецька" — пішки йти близько п'яти хвилин. Також поруч Ботанічний сад, житловий комплекс "Новопечерські Липки", кав'ярні, спортзал, нотаріус і пекарня.

Зазначається, що квартира готова до заселення. Власники шукають орендарів на тривалий термін. Ціна житла – 18 тисяч гривень на місяць.

Квартира за 18 000 гривень Фото: Facebook Квартира за 18 000 гривень Фото: Facebook Квартира за 18 000 гривень Фото: Facebook Квартира за 18 000 гривень Фото: Facebook Квартира за 18 000 гривень Фото: Facebook Квартира за 18 000 гривень Фото: Facebook Квартира за 18 000 гривень Фото: Facebook Квартира за 18 000 гривень Фото: Facebook Квартира за 18 000 гривень Фото: Facebook Квартира за 18 000 гривень Фото: Facebook Квартира за 18 000 гривень Фото: Facebook Квартира за 18 000 гривень Фото: Facebook Квартира за 18 000 гривень Фото: Facebook

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

У мережі завірусилось відео рієлторки, яка продає квартиру в Одесі за 8 900 доларів. Однак українці були шоковані станом житла і висловили своє невдоволення через високу ціну.

Українців здивувала квартира у Львові, яка має вигляд дуже маленької та тісної для життя. Попри це її здають в оренду на довготривалий термін.

Крім того, квартира вартістю $3 мільйони продається в столичному житловому комплексі Regent Hill. Особливо вона сподобається тим, хто любить золото і щоб усе було "по-багатому".