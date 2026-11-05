Обанкротившийся известный актер разводится после 25 лет брака (фото)

63-летний американский актёр Дин Норрис и его жена Бриджит Норрис разводятся и имеют серьёзные финансовые долги.

Как сообщает издание Page Six со ссылкой на судебные документы, 14 февраля 2025 года Бриджит подала заявление о разводе со звездой сериала "Во все тяжкие".

Дин Норрис разводится

Актер ответил на заявление в мае того же года, однако, судя по всему, процесс развода до сих пор не завершен. Ходят слухи, что главной причиной расставания стали финансовые долги семьи.

Согласно документам, 25 сентября они подали заявление о банкротстве своего ресторана Swing Inn Cafe, расположенного в городе Темекула, штат Калифорния.

Активы компании составляют 147 809,58 доллара, тогда как обязательства достигают 1 811 598,46 доллара.

Процедура банкротства по "Главе 11" позволяет компании реструктуризировать долги, чтобы продолжить свою деятельность. Это заведение супруги приобрели в 2002 году.

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Дин Норрис с женой Фото: Instagram

Кто такой Дин Норрис

63-летний Дин наиболее известен ролью Хенка Шрейдера в сериале телеканала AMC "Во все тяжкие", в котором он снимался с 2008 по 2013 год.

В октябре 2021 года он женился на Бриджит, которая ранее работала юристом в сфере развлечений. У пары пятеро детей, в том числе двое несовершеннолетних: 17-летняя дочь Зои и 16-летний сын Дин-младший.

Бриджит просит о совместной юридической и физической опеке над детьми, а также о выплате алиментов на её содержание. В качестве причины разрыва она указала "непримиримые разногласия", а датой фактического прекращения совместной жизни — 15 января 2025 года.

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