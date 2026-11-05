Збанкрутілий відомий актор розлучається після 25 років шлюбу (фото)

63-річний американський актор Дін Норріс та його дружина Бріджит Норріс розлучаються і мають серйозні фінансові борги.

Як повідомляє видання Page Six з посиланням на судові документи, 14 лютого 2025 року Бріджит подала заяву про розлучення із зіркою серіалу "Пуститися берега".

Дін Норріс розлучається

Актор відповів на заяву в травні того ж року, проте, схоже, процес розлучення досі не завершено. Подейкують, що головною причиною розставання стали фінансові борги родини.

Згідно з документами, 25 вересня вони подали заяву про банкрутство для свого ресторану Swing Inn Cafe, розташованого в місті Темекула, штат Каліфорнія.

Активи компанії становлять 147 809,58 долара, тоді як зобов’язання сягають 1 811 598,46 долара.

Процедура банкрутства за "Главою 11" дозволяє компанії реструктуризувати борги, щоб продовжити свою діяльність. Цей заклад подружжя придбало у 2002 році.

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Дін Норріс з дружиною Фото: Instagram

Хто такий Дін Норріс

63-річний Дін найбільше відомий роллю Генка Шрейдера в серіалі телеканалу AMC "Пуститися берега", у якому він знімався з 2008 по 2013 рік.

Він одружився з Бріджит, яка раніше працювала юристом у сфері розваг, у жовтні 2021 року. У пари п’ятеро дітей, зокрема двоє неповнолітніх: 17-річна донька Зої та 16-річний син Дін-молодший.

Бріджит просить про спільну юридичну та фізичну опіку над дітьми, а також про виплату аліментів на її утримання. Причиною розриву вона вказала "непримиренні розбіжності", а датою фактичного припинення спільного життя — 15 січня 2025 року.

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