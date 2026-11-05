"Ситуация печальная": песню Верки Сердючки украли — что произошло

Команда украинской артистки Верки Сердючки сообщила о краже нового хита "Два бокала просекко". Как оказалось, другой певец присвоил себе эту композицию ещё до её выхода.

В результате Андрей Данилко, выступающий в образе Сердючки, добился удаления кавера с музыкальных платформ. Об этом стало известно на странице в Instagram (v_serduchka).

У Сердючки украли песню — что известно

Артистка завершила концертный тур по Европе, выступив в Познани, Берлине, Гамбурге, Лондоне, Париже, Будапеште и Кракове. Во время выступлений поклонники Сердючки услышали премьеру хита "Два бокала просекко", припев которого прозвучал ещё в прошлом году.

Официального релиза песни на музыкальных платформах пока нет. Однако один из артистов успел украсть композицию, но кто именно — не разглашается.

Команда Сердючки быстро отреагировала на незаконное присвоение песни и добилась удаления несанкционированного кавера со всех платформ.

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"Интересно, что официальный релиз ещё не состоялся, а песня "Два бокала просекко" уже успела побывать в незаконном исполнении другого артиста. Команда VERKA SERDUCHKA оперативно заметила кражу и приняла меры, чтобы удалить несанкционированный кавер со всех платформ", — заявили представители артистки.

В "Сердючке" подчеркнули, что ситуация, хотя и досадная, но показательная. Команда призвала не обращать внимания на подделки, а следить за премьерой официального релиза.

Верка Сердючка в концертном туре по Европе Фото: Instagram Верка Сердючка в концертном туре по Европе Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Андрей Данилко выступил в легендарном образе Верки Сердючки в Париже. Артист неожиданно для всех снял с головы свою звезду и сделал громкое заявление об окончании войны в Украине.

Украинский продюсер Юрий Никитин объяснил, почему его подопечный Данилко не переводит на украинский язык свои русскоязычные хиты.

Кстати, культовый хит Сердючки "Dancing Lasha Tumbai" вошёл в рейтинг самых популярных песен "Евровидения" в сентябре 2026 года.