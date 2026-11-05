"Ситуація прикра": пісню Вєрки Сердючки викрали – що сталося

Команда української артистки Вєрки Сердючки повідомила про крадіжку нового хіта "Два бокали просекко". Як виявилось, інший співак привласнив собі композицію ще до її виходу.

У результаті Андрій Данилко, який виступає в образі Сердючки, домігся видалення каверу на музичних платформах. Про це стало відомо на сторінці в Instagram (v_serduchka).

У Сердючки вкрали пісню – що відомо

Артистка завершила концертний тур по Європі у Познані, Берліні, Гамбурзі, Лондоні, Парижі, Будапешті та Кракові. Під час виступів шанувальники Сердючки почули прем’єру хіта "Два бокали просекко", приспів якого прозвучав ще минулого року.

Офіційного релізу пісні на музичних платформах поки немає. Однак один із артистів встиг вкрасти композицію, але хто саме – не розголошується.

Команда Сердючки швидко відреагувала на незаконне привласнення пісні і домоглася видалення несанкційованого каверу з усіх платформ.

Видео дня

"Цікаво, що офіційний реліз ще не відбувся, а "Два бокали просекко" вже встигла пожити своє незаконне життя у виконанні іншого артиста. Команда VERKA SERDUCHKA оперативно помітила крадіжку й вжила заходів, щоб видалити несанкційований кавер з усіх платформ", – заявили представники артистки.

У Сердючки наголосили, що ситуація хоч і прикра, але показова. Команда закликала не слухати підробки, а стежити за прем’єрою офіційного релізу.

Вєрка Сердючка у концертному турі Європою Фото: Instagram Вєрка Сердючка у концертному турі Європою Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Андрій Данилко виступив у легендарному образі Вєрки Сердючки в Парижі. Артист несподівано для всіх зняв з голови свою зірку і зробив гучну заяву про закінчення війни в Україні.

Український продюсер Юрій Нікітін пояснив, чому його підопічний Данилко не перекладає українською свої російськомовні хіти.

До речі, культовий хіт Dancing Lasha Tumbai Сердючки потрапив до рейтингу найпопулярніших пісень Євробачення у вересні 2026 року.