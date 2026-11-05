"Это лягушачья давка": мобилизованный певец Кварта оправдался за свои поездки за границу
Украинский певец Александр Кварта, мобилизованный ТЦК, часто становится предметом громких обсуждений в связи со своими поездками за границу. Ранее артиста видели в Париже и Лондоне. По словам звезды, таким образом он обеспечивает нужды армии.
Александра Кварту призвали в Вооруженные силы в 2025 году. Он пояснил, что часто выезжает за границу, чтобы доставлять военным необходимое снабжение. Об этом артист рассказал в подкасте "СучЦукрМуз".
Какова цель поездок Кварты за границу
Александр часто сталкивается с хейтом в сети из-за фотографий из зарубежных поездок. Артист признался, что его даже сравнивают с певцом Виталием Козловским, но он с этим не согласен.
Кварта заявил, что, в отличие от Козловского, который был уволен со службы, он по-прежнему является военнослужащим. У Александра есть определенные задачи и командиры, которые отправляют его в командировки.
Как оказалось, певец договаривается о перевозке автомобилей из-за границы для украинских военных.
"Я не сбежал. То, что вам не укладывается в голове — что солдат ВСУ может петь и находиться за границей — это уже ваши проблемы. У меня есть свои задачи, свои командиры, которые отправляют меня на эти задания. Эта ваша жабоватая суматоха не делает вам чести. Вот только заказал из Парижа микроавтобус, он уже в Украине и едет в мою часть. Из Лондона привезли Volkswagen T5. А перед этим на Новый год был Mitsubishi L200", — рассказал Кварта.
Что известно о Кварте
Музыкант известен зажигательными хитами и участвовал в проекте "Караоке на Майдане", а затем в шоу "Украина ищет таланты". В частности, исполнитель выступал на национальном отборе на "Евровидение".
Александр некоторое время жил в России, но вернулся в Украину. Его песни отличаются весёлым, праздничным настроением.
В августе 2025 года Кварту был мобилизован ТЦК и пополнил ряды Вооружённых сил. Ранее Александр сообщал, что продолжает заниматься своей профессиональной деятельностью в составе Отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Александр Кварта развелся с женой Ольгой. Они прожили в браке 18 лет.
- Певец неожиданно для поклонников оказался в столице Великобритании. Однако визит артиста-военнослужащего преследовал исключительно важную и благотворительную цель.
Кроме того, артиста заметили в Париже. Оказалось, что он вместе с музыкантом Олегом Чигером давал концерт, приуроченный к Дню Государственного флага.