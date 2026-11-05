"Это лягушачья давка": мобилизованный певец Кварта оправдался за свои поездки за границу

Украинский певец Александр Кварта, мобилизованный ТЦК, часто становится предметом громких обсуждений в связи со своими поездками за границу. Ранее артиста видели в Париже и Лондоне. По словам звезды, таким образом он обеспечивает нужды армии.

Александра Кварту призвали в Вооруженные силы в 2025 году. Он пояснил, что часто выезжает за границу, чтобы доставлять военным необходимое снабжение. Об этом артист рассказал в подкасте "СучЦукрМуз".

Какова цель поездок Кварты за границу

Александр часто сталкивается с хейтом в сети из-за фотографий из зарубежных поездок. Артист признался, что его даже сравнивают с певцом Виталием Козловским, но он с этим не согласен.

Кварта заявил, что, в отличие от Козловского, который был уволен со службы, он по-прежнему является военнослужащим. У Александра есть определенные задачи и командиры, которые отправляют его в командировки.

Как оказалось, певец договаривается о перевозке автомобилей из-за границы для украинских военных.

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"Я не сбежал. То, что вам не укладывается в голове — что солдат ВСУ может петь и находиться за границей — это уже ваши проблемы. У меня есть свои задачи, свои командиры, которые отправляют меня на эти задания. Эта ваша жабоватая суматоха не делает вам чести. Вот только заказал из Парижа микроавтобус, он уже в Украине и едет в мою часть. Из Лондона привезли Volkswagen T5. А перед этим на Новый год был Mitsubishi L200", — рассказал Кварта.

Как сейчас выглядит Александр Кварта Фото: Скрин видео

Что известно о Кварте

Музыкант известен зажигательными хитами и участвовал в проекте "Караоке на Майдане", а затем в шоу "Украина ищет таланты". В частности, исполнитель выступал на национальном отборе на "Евровидение".

Александр некоторое время жил в России, но вернулся в Украину. Его песни отличаются весёлым, праздничным настроением.

В августе 2025 года Кварту был мобилизован ТЦК и пополнил ряды Вооружённых сил. Ранее Александр сообщал, что продолжает заниматься своей профессиональной деятельностью в составе Отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого.

Александр Кварта Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Александр Кварта развелся с женой Ольгой. Они прожили в браке 18 лет.

Певец неожиданно для поклонников оказался в столице Великобритании. Однако визит артиста-военнослужащего преследовал исключительно важную и благотворительную цель.

Кроме того, артиста заметили в Париже. Оказалось, что он вместе с музыкантом Олегом Чигером давал концерт, приуроченный к Дню Государственного флага.