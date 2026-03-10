Были вместе 18 лет: мобилизованный певец развелся с женой (фото)

Украинский певец и композитор Александр Кварта, которого мобилизовали летом 2025 года, развелся с женой Ольгой. Они прожили вместе в браке 18 лет.

В конце мая 2025 года жена Александра Кварты, Ольга, подала иск в Индустриальный районный суд Харькова с просьбой развести ее с мужем, которого вскоре после этого мобилизовали. Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

Подробности развода Кварти

Согласно открытым источникам, супруги не проживали вместе, а их примирение признали невозможным. В конце концов, решение суда вступило в силу в конце июля 2025 года. Пара не афишировала и публично не комментировала свой разрыв.

У Александра и Ольги родились двое сыновей: Иван (2009 г.р.) и Алексей (2011 г.р.)

Александра Кварту мобилизовали в прошлом году Фото: Instagram

Биография Александра Кварти

Кварта в свое время участвовал в проекте "Караоке на Майдане", а затем в шоу "Україна має талант". В частности, выступал на национальном отборе на Евровидение. Некоторое время он жил в России, но вернулся в Украину.

Александр Кварта развелся с женой Фото: Instagram

