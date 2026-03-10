Були разом 18 років: мобілізований співак розлучився з дружиною (фото)

Український співак і композитор Олександр Кварта, якого мобілізували влітку 2025 року, розлучився з дружиною Ольгою. Вони прожили разом у шлюбі 18 років.

Наприкінці травня 2025 року дружина Олександра Кварти, Ольга, подала позов до Індустріального районного суду Харкова з проханням розлучити її з чоловіком, якого незадовго після цього мобілізували. Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Подробиці розлучення Кварти

Згідно з відкритими джерелами, подружжя не проживало разом, а їхнє примирення визнали неможливим. Зрештою, рішення суду набуло чинності наприкінці липня 2025 року. Пара не афішувала та публічно не коментувала свій розрив.

В Олександра та Ольги народились двоє синів: Іван (2009 р.н.) та Олексій (2011 р.н.)

Олександра Кварту мобілізували торік Фото: Instagram

Біографія Олександра Кварти

Кварта свого часу брав участь у проєкті "Караоке на Майдані", а потім у шоу "Україна має талант". Зокрема, виступав на національному відборі на Євробачення. Певний час він жив у Росії, але повернувся в Україну.

Відео дня

Олександр Кварта розлучився з дружиною Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Кварта зазначив, що "з міркувань ТЦК" став кориснішим своєю одиницею у лавах армії — "не перекриваючи збори волонтерські, а з автоматом у руках".

Український гуморист та зірка "Ліги сміху" Сергій Вавілов також мобілізувався до лав ЗСУ.

Крім того, Святослав Вакарчук, який має звання офіцера морально-психологічного забезпечення, зізнався, куди йде вся його заробітна плата за службу.