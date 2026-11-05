"Це жаб'яча давка": мобілізований співак Кварта виправдався за свої поїздки за кордон

Український співак Олександр Кварта, якого мобілізував ТЦК, часто потрапляє у гучні обговорення щодо своїх поїздок за кордон. Раніше артиста помітили у Парижі та Лондоні. За словами зірки, у такий спосіб він закриває потреби війська.

Олександра Кварту мобілізували у Збройні сили у 2025 році. Він пояснив, що часто їздить за кордон, щоб доставляти необхідне забезпечення для військових. Про це артист заявив у подкасті "СучЦукрМуз".

Яка ціль поїздок Кварти за кордон

Олександр часто стикається із хейтом у мережі через кадри з поїздок за кордон. Артист зізнався, що його навіть порівнюють зі співаком Віталієм Козловським, але він з цим не згоден.

Кварта заявив, що на відміну від Козловського, якого було звільнено зі служби, він залишається військовим. В Олександра є певні завдання та командири, які відправляють його у поїздки.

Як виявилось, співак домовляється про перевезення з-за кордону автомобілів для українських військових.

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"Я не списався. Те, що у вас не вкладається в голові, що солдат ЗСУ може співати й бути за кордоном – це ж ваші проблеми. У мене є свої завдання, свої командири, які відправляють мене на ці завдання. Ця ваша жаб'яча давка не робить вам честі. Ось тільки закрив із Парижа бус, він уже в Україні і переїжджає у мою частину. З Лондона був Volkswagen Т5 привезений. Перед цим на Новий рік був Mitsubishi L200", – розповів Кварта.

Як зараз виглядає Олександр Кварта Фото: Скрін відео

Що відомо про Кварту

Музикант відомий запальними хітами і брав участь у проєкті "Караоке на Майдані", а потім у шоу "Україна має талант". Зокрема, виконавець виступав на національному відборі на Євробачення.

Олександр певний час жив у Росії, але повернувся в Україну. Його пісні мають веселий, святковий характер.

У серпні 2025 року Кварту мобілізував ТЦК і він долучився до лав Збройних сил. Раніше Олександр повідомляв, що продовжує займатися своєю професійною діяльністю в складі Окремої Президентської бригади імені Богдана Хмельницького.

Олександр Кварта Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Олександр Кварта розлучився з дружиною Ольгою. Вони прожили разом у шлюбі 18 років.

Співак неочікувано для шанувальників опинився у столиці Великої Британії. Проте візит артиста-військовослужбовця мав виключно важливу та благодійну мету.

Крім того, артиста помітили у Парижі. Виявилося, що він з музикантом Олегом Чигером давав концерт до Дня Державного Прапора.