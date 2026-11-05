Дочь Джоли и Питта попала в больницу с тяжелым заболеванием: "Самое ужасное время"

Младшая дочь известных актёров Анджелины Джоли и Брэда Питта — Вивьен — была госпитализирована из-за расстройства пищевого поведения. Это произошло в начале 2026 года. У девушки были проблемы с психическим здоровьем.

Об этом 18-летняя Вивьен Маршелин Джоли сама рассказала на персональной выставке своих картин в Лос-Анджелесе, сообщает Entertainment Tonight. По словам девушки, в тот период жизни она была "злой, больной и очень одинокой".

У дочери Джоли и Питта было РПП

Вивьен призналась, что ещё в начале 2026 года у неё возникли проблемы с психическим здоровьем и она долгое время боролась с пищевым расстройством.

"В начале этого года меня госпитализировали из-за моего РПП. Я была раздражительной, больной и очень одинокой", — сказала дочь Джоли.

Вивьен поблагодарила персонал клиники, где проходила лечение, а также других пациентов за помощь в этот трудный период. Девушка отметила, что в тот момент находилась в "самой уязвимой точке" и назвала пребывание в медицинском учреждении "худшим и в то же время лучшим временем" в своей жизни.

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По словам дочери Джоли, после выхода из клиники она организовала выставку своих работ под названием "Тюльпановое поле", в которой на основе своих дневниковых записей отразила воспоминания о "моментах безнадёжности и мужества" во время госпитализации.

На картинах с выставки Вивьен её персонажи в образе тюльпанов обнимают друг друга в больничной палате, проходят процедуры под медицинскими аппаратами и лежат под капельницами.

Вивьен Маршелин Джоли Фото: Instagram

Интересно, что сама Анджелина Джоли ранее открыто заявляла о многолетней борьбе с депрессией и ПТСР, а их развод с Питтом сопровождался скандалом с обвинениями с её стороны в адрес мужа в насилии и алкоголизме.

Дочери Брэда Питта отреклись от актера

Недавно 18-летняя Вивьен официально отказалась от знаменитой фамилии отца. Суд удовлетворил иск девушки, и теперь она называется не Вивьен Маршелин Джоли-Питт, а Вивьен Маршелин Джоли.

Кстати, Вивьен последовала примеру трёх своих старших братьев и сестёр, которые также официально сменили фамилии: 20-летней Шейло, 25-летнего Меддокса и 21-летней Захары.

Таким образом, носителями фамилии Питта в настоящее время остаются лишь двое из детей — 22-летний Пакс и 18-летний Нокс. Ходят слухи, что Пакс — единственный из детей, кто общается с родственниками со стороны Брэда, но не с самим актёром.

Дети Джоли Фото: Скриншот

Напомним, ранее Фокус писал, что:

21-летняя Захара Джоли закончила обучение в Spelman College и получила степень бакалавра по психологии. Девушка в традиционной мантии получила свой диплом.

19-летняя родная дочь Джоли и Питта, Шайло, активно строит карьеру танцовщицы и дебютировала в клипе известной корейской певицы Dayoung.

Кроме того, Анджелина и её дочь сделали одинаковые татуировки. Однако актриса не стала рассказывать, где именно на теле её дочери находится такой же рисунок.