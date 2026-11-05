Донька Джолі та Пітта потрапила у лікарню з важкою хворобою: "Найгірший час"

Молодша донька відомих акторів Анджеліни Джолі та Бреда Пітта – Вів'єн – пережила госпіталізацію через розлад харчової поведінки. Це сталося на початку 2026 року. У дівчини були проблеми із ментальним здоров'ям.

Про це 18-річна Вів'єн Маршелін Джолі сама розповіла на персональній виставці своїх картин у Лос-Анджелесі, повідомляє Entertainment Tonight. За словами дівчини, у той період життя вона була "злою, хворою і дуже самотньою".

Донька Джолі та Пітта мала РХП

Вів'єн зізналась, що ще на початку 2026 року вона зіткнулася з проблемами з ментальним здоров'ям і тривалий час боролася із харчовою девіацією.

"На початку цього року мене госпіталізували через мій РХП. Я була злою, хворою і дуже самотньою", — сказала донька Джолі.

Вів'єн подякувала персоналу клініки, де проходила лікування, а також іншим пацієнтам за допомогу у важкий період. Дівчина зазначила, що в той момент була у "найслабшій точці" і назвала перебування у медичному закладі "найгіршим і водночас найкращим часом" у своєму житті.

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За словами доньки Джолі, після виходу з клініки вона створила виставку своїх робіт під назвою "Тюльпанове поле", в якій на основі своїх щоденникових записів відобразила спогади про "моменти безнадійності та хоробрості" під час госпіталізації.

На картинах з виставки Вів'єн її персонажі у вигляді тюльпанів обіймають один одного в лікарняній палаті, проходять процедури під медичними апаратами і лежать під крапельницями.

Вів'єн Маршелін Джолі Фото: Instagram

Цікаво, що сама Анджеліна Джолі раніше відкрито заявляла про багаторічну боротьбу з депресією та ПТСР, а їхнє розлучення з Піттом супроводжувалося скандалом зі звинуваченнями з її боку на адресу чоловіка в рукоприкладстві та алкоголізмі.

Доньки Бреда Пітта відреклися від актора

Нещодавно 18-річна Вів'єн офіційно позбулася батькового знаменитого прізвища. Суд задовольнив позов дівчини і тепер вона зветься не Вів'єн Маршелін Джолі-Пітт, а Вів'єн Маршелін Джолі.

До речі, Вів'єн наслідувала приклад трьох своїх старших брата й сестер, які також офіційно змінили прізвища: 20-річної Шайло, 25-річного Меддокса та 21-річної Захари.

Таким чином, носіями прізвища Пітта наразі залишаються лише двоє з дітей — 22-річний Пакс і 18-річний Нокс. Ходять чутки, що Пакс — єдиний з дітей, хто спілкується з родичами з боку Бреда, але не з самим актором.

Діти Джолі Фото: Скріншот

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

21-річна Захара Джолі завершила навчання у Spelman College та здобула ступінь бакалавра з психології. Дівчина у традиційній мантії забрала свій диплом.

19-річна рідна дочка Джолі та Пітта, Шайло, активно будує танцювальну кар'єру і дебютувала у кліпі відомої корейської співачки Dayoung.

Крім того, Анджеліна та її донька зробили однакові татуювання. Однак акторка не стала розповідати, де такий самий малюнок на тілі її дитини.