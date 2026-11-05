Леся Никитюк показала, как сын помогает ей на кухне (фото)

Украинская телеведущая Леся Никитюк показала, как её годовалый сын Оскар уже помогает ей по дому.

В Instagram знаменитая мама выложила видео в сторис, на котором видно, как Оскар своими маленькими ручками вытирает стол возле кофемашины.

Леся Никитюк показала сына

"Этот парень такой классный", — написала Леся.

На видео она говорит Оскару, что после влажной салфетки нужно ещё протереть сухой. Малыш послушно слушал маму и всё сделал правильно. Но потом выбросил сухую салфетку.

Леся сказала, что у неё растёт настоящий "клининг-мен".

Леся Никитюк показала сына Фото: Instagram @lesia_nikituk

Леся Никитюк родила сына

В июне 2025 года ведущая впервые и неожиданно для многих стала мамой. Это стало сюрпризом для поклонников Леси, ведь до последнего она скрывала беременность. Ребёнка назвали Оскаром, но его лицо до сих пор скрывают от публики.

Видео дня

Отцом Оскара стал морской пехотинец Дмитрий Бабчук. В начале 2025 года военнослужащий сделал предложение своей возлюбленной. Ходят слухи, что они уже поженились, но официально пара этого не подтверждала.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Жених Леси Никитюк поделился редкими снимками с их годовалым сыном Оскаром.

Телеведущая эмоционально отреагировала на материал нашего издания, посвященный звездным парам с заметной разницей в возрасте.

Звезда комедии "Песики" поделилась подробностями о том, как ей удалось сохранить беременность в тайне вплоть до самого рождения сына.